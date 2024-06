日本でも大ヒットを記録した映画『プー あくまのくまさん』の続編『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』が2024年8月9日(金)に日本公開となることが決定した。あわせて、ティザービジュアル&特報が到着。プーと新たに加わった凶悪な仲間たちが、今夏、再び日本を襲撃する……。

特報では軽快なビートが鳴り響き、凶悪なプーが泣き叫ぶ女性を捕らえる様子や、クラブで乱痴気騒ぎをする若者たちを一瞬で恐怖に染める一幕などが切り取られている。なかにはプーのルーツに関わる意味深な姿も。どんなストーリーが展開するのか、期待が高まる。



ティザービジュアルでは、炎燃え盛るチェーンソーを構えて今にも襲い掛かってきそうなプーが、人間に対する怒りや嘲笑が込められたような何とも言い難い表情で観る者を睨みつける姿が映し出される。壮大な“血祭り”を予感させる仕上がりだ。

ムビチケも発売決定。特典はオリジナルスマホ壁紙だ。6月21日(金)より税込み\1,600で発売となる。

2023年6月に日本公開を迎えた前作『プー あくまのくまさん』は、原作『Winnie-the-Pooh』(1926年発表)の著作権保護期間が各国で相次いで終了し、パブリックドメイン化したことによってホラー実写化が実現。その話題は世界中を席捲し、2023年最も期待する映画ランキング(IMDb)では上位にランクインした。制作費わずか10万ドルの超低予算にもかかわらず、全世界420万ドルのスマッシュヒットし、日本でも大ヒットを記録した。

続編にあたる『Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2』も制作され、2024年3月に全米で公開された。レビューサイトRotten Tomatoesの批評家スコアでは驚愕の100%発進を記録。最低映画を決める「ラジー賞」こと「ゴールデンラズベリー賞」では2023年の最多受賞となった前作よりも、さらにパワーアップして帰ってきた。

映画『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』は2024年夏新宿ピカデリーほか全国公開。

