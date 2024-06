トム・クルーズ主演の人気アクション映画『ミッション:インポッシブル』シリーズ第2作『ミッション:インポッシブル2』(2000)は、悪の世界に堕ちた元エージェントによって強奪された生物兵器の悪用を主人公イーサン・ハントが阻止するために奔走する物語。監督には、『男たちの挽歌』シリーズや『フェイス/オフ』(1997)のジョン・ウーが起用され、今ではシリーズの異色作として知られている。

そんな本作では、トム・クルーズやルーサー役のヴィング・レイムスが復帰したほか、ブレンダン・グリーソンやアンソニー・ホプキンスといったハリウッドの実力派が結集した。本記事では、『ミッション:インポッシブル2』の出演キャストと吹き替え声優陣の経歴や出演作をご紹介する。

トム・クルーズ(イーサン・ハント役) ©︎THE RIVER

1962年、アメリカ・ニューヨーク出身。映画デビューは『エンドレス・ラブ』(1981)。『トップガン』(1986)で世界的知名度を獲得。その後、『レインマン』(1988)や『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』(1994)など話題作に立て続けに出演した。『ミッション:インポッシブル』でアクション俳優としての地位をさらに固める。ほか、『ラスト サムライ』(2003)『オール・ユー・ニード・イズ・キル』(2014)『トップガン マーヴェリック』(2022)など代表作は数多。今後は、『ミッション:インポッシブル8(仮題)』や『レヴェナント: 蘇えりし者』(2015)アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督との新作などを控える。

吹替版声優 森川智之

トム・クルーズの専属声優として知られる。ほかユアン・マクレガーやアダム・サンドラー、キアヌ・リーブス、ブレンダン・フレイザー、ジュード・ロウ、オーウェン・ウィルソン、マーティン・フリーマン、コリン・ファレルなどの吹き替えを主に担当。アニメ作品としては、「クレヨンしんちゃん」野原ひろし(2代目)をはじめ、「蒼き伝説シュート!」神谷篤司役、「地獄先生ぬ~べ~」玉藻京介役、「遊☆戯☆王」城之内克也役、「犬夜叉」奈落役、「Devil May Cry」ダンテ役、「戦国BASARA」片倉小十郎役、「キングダム」李牧役など数多くの大役を演じている。

ヴィング・レイムス(ルーサー・スティッケル役) Photo by Chris Yarzab https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ving_Rhames_2010_(4710601891).jpg

1959年、米ニューヨーク出身。ジュリアード音楽院で演技を学び、1984年にブロードウェイデビュー。複数のドラマ作品を経て、クエンティン・タランティーノによる『パルプ・フィクション』(1994)で注目を集める。『ミッション:インポッシブル』第1作以来すべての作品でベテランエージェントのルーサー役として登場。ほかには、『コン・エアー』(1997)『ドーン・オブ・ザ・デッド』(2004)『ピラニア3D』(2010)などに出演している。最新作は、日本では2024年8月16日公開のアニメ映画『ねこのガーフィールド』。『ミッション:インポッシブル』シリーズ第8作への出演も控える。

吹替版声優 宝亀克寿

吹替としては、ロン・パールマン、ヴィング・レイムス、カルロ・ロタ、クリフトン・ジェームズ、ジョン・リス=デイヴィス、バート・レイノルズなど数多くの俳優陣を担当してきた。直近では、『ブラック・ウィドウ』(2021)ドレイコフ役のレイ・ウィンストンや『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』(2023)発掘屋サラー役ジョン・リス=デイヴィスの吹き替えを担当した。アニメの体表作は、「ONE PIECE」ゲッコー・モリア&ジンベエ、「バビロン」野丸龍一郎など。

ダグレイ・スコット(ショーン・アンブローズ役) Photo by Kuya JDL https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dougray_Scott_at_Tiff_2023.jpg

1965年、スコットランド出身。1990年にドラマ「Zorro(原題)」で役者デビューを飾る。『ディープ・インパクト』(1998)や『エバー・アフター』(1998)などで経験を積んだのち、『ミッション:インポッシブル2』でヴィラン役に抜擢された。ほか主な出演作は、『ヒットマン』(2007)『マリリン 7日間の恋』(2011)『96時間/レクイエム』(2014)「BATWOMAN/バットウーマン」(2019-2021)など。妻は『ザ・ロック』(1996)や『ジョー・ブラックをよろしく』(1998)で知られる女優のクレア・フォーラニ。

吹替版声優 山路和弘

ジェイソン・ステイサムやアル・パチーノ、アレック・ボールドウィン、アントニア・バンデラス、ウィレム・デフォー、ケヴィン・ベーコン、ヒュー・ジャックマンらハリウッドスターから、トニー・レオンやソン・ガンホ、キム・ユンソクなどアジアンスターまで、幅広く洋画吹き替えを務めてきた。アニメ声優としては、『ONE PIECE』『進撃の巨人』などに参加している。もともとキャリアは俳優として開始しており、いまも映画・舞台への出演を続けている。

タンディウェ・ニュートン(ナイア・ノードフ=ホール役) Photo by Gage Skidmore https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thandie_Newton_by_Gage_Skidmore.jpg

1972年、イギリス出身。役者デビューは映画『ニコール・キッドマンの恋愛天国』。『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』(1994)や2パック主演『グリッドロック』(1997)といった話題作に出演したのち、『ミッション:インポッシブル2』のヒロインに抜擢された。2004年の映画『クラッシュ』で英国アカデミー賞助演女優賞を受賞、『幸せのちから』(2006)ではウィル・スミスの妻役を演じるなど、実力派としての頭角を現す。ほか主な出演作は『2012』(2009)『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』(2018)「ウエストワールド」(2016-2022)『レミニセンス』(2021)など。最新作は2024年12月公開のディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』。

吹替版声優 斎藤恵理

『ハロウィン』シリーズのシェリ・ムーン・ゾンビをはじめ、『アイ・アム・レジェンド』(2007)のアリシー・ブラガなど、さまざまなハリウッド作品で吹替を担当している。アニメ作品では、「NARUTO -ナルト-」「ゴルゴ13」「サザエさん」などに参加してきた。

リチャード・ロクスバーグ(ヒュー・スタンプ役) Photo by Eva Rinaldi https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Roxburgh_(52124155109).jpg

1962年、オーストラリア出身。俳優デビューは豪ドラマ「Frontier(原題)」(1997)。『ミッション:インポッシブル2』で大作デビューを飾ると、翌2001年にはバズ・ラーマン監督作『ムーラン・ルージュ』にも出演するなど、話題作への参加が続く。ほか主な出演作は『シャーロック・ホームズ バスカヴィル家の獣犬』(2002)や『ヴァン・ヘルシング』(2004)『ハクソー・リッジ』(2016)『エルヴィス』(2022)など。待機作は、シドニー・スウィーニーやアナ・デ・アルマス、ヴァネッサ・カービーらが共演するロン・ハワード監督最新作『Eden(原題)』。

吹替版声優 青山穣

スティーヴ・ブシェミをはじめ、『オリバー・ツイスト』(2005)マーク・ストロング、『ザ・スナイパー』(2005)ピアース・ブロスナン、『トラブル・イン・ハリウッド』(2008)スタンリー・トゥッチ、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのジェームズ・トールカン、『ローガン・ラッキー』(2017)ダニエル・クレイグなど数多くの俳優の声を当ててきた。アニメ作品としては、「ヘボット!」「アイシールド21」「NARUTO -ナルト- 疾風伝」「あひるの空」「忍たま乱太郎」「遊☆戯☆王5D’s」「BLEACH」「SHIROBAKO」「TO BE HERO」など。

この投稿をInstagramで見る

ジョン・ポルソン(ビリー・ベアード役)

1965年、オーストラリア出身。俳優デビューは豪ミニシリーズ「Shout! The Story of Johnny O'Keefe(原題)」(1985)。『アンボンで何が裁かれたか』(1990)や『泉のセイレーン』(1994)『人生は上々だ! 』(1994)などに出演したのち、『ミッション:インポッシブル2』への出演を決める。同作出演後は俳優業をストップし、監督業に本腰を入れ始める。『プール』(2002)や『ハイド・アンド・シーク 暗闇のかくれんぼ』(2005)『チェイシング/追跡』(2009)でメガホンを取った。

吹替版声優 田原アルノ

洋画吹き替えを中心に活躍する声優。『マグノリア』ウィリアム・H・メイシーや『ハングオーバー!』シリーズのシド役のジェフリー・タンバーをはじめ、数々の洋画作品で声優出演を果たしてきた。俳優としても活躍している。

ブレンダン・グリーソン(マックロイ役) Photo by Gabbo T https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_02_(21314021369).jpg

1955年、アイルランド・ダブリン出身。王立演劇学校で演技を学び、修了後は小学校教師の職に就く。同時期に舞台役者として活動しており、35歳の時に『ザ・フィールド』(1990)で俳優デビューを飾る。以降、『ブレイブハート』(1995)や『ミッション:インポッシブル2』、『A.I.』(2001)『28日後...』(2002)『ギャング・オブ・ニューヨーク』(2002)といった注目作に出演し、名を揚げる。ほか主な出演作は、『ハリー・ポッター』シリーズのマッドアイ・ムーディ役をはじめ、『オール・ユー・ニード・イズ・キル』(2014)『未来を花束にして』(2015)『パディントン2』(2017)『イニシェリン島の精霊』(2022)など。最新作は『ジョーカー』(2019)の続編、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』。

吹替版声優 楠見尚己

1999年より活動スタート。ジョン・グッドマンの専属声優として知られる。ほかブレンダン・グリーソン作品を多く担当する。『ガーディアンズ・オブ・ガーディアンズ』シリーズでドラックス役を演じるデイヴ・バウティスタや『ハリー・ポッター』シリーズのバーノン・ダーズリー役リチャード・グリフィスの声優でもお馴染み。

ラデ・シェルベッジア(ネコルヴィッチ役) Photo by Medija centar Beograd https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rade_%C5%A0erbed%C5%BEija#/media/File:Rade_Serbedzija_2016-mc.rs.jpg

1946年、旧・ユーゴスラビア社会主義連邦共和国内クロアチア社会主義共和国(現:クロアチア)出身。1960年代よりユーゴスラビアで俳優活動をスタートさせ、のちに活動拠点をハリウッドに移す。『セイント』(1997)や『アイズ ワイド シャット』(1998)『スペース カウボーイ』(1999)『ミッション:インポッシブル2』、『スナッチ』(2000)といった作品で知名度を上げる。ほか主な出演作は、『ハリー・ポッターと死の秘宝PART1』(2011)グレゴロビッチ役をはじめ、『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』(2011)『96時間/リベンジ』(2012)「窓際のスパイ」(2022-)など。77歳となった2024年現在も現役で、自身が主演を務めるニコラ・テスラの伝記映画(タイトル未定)などを控える。

吹替版声優 木村雅史

「ブレイキング・バッド」「ベター・コール・ソウル」ハンク役ディーン・ノリスの吹き替え声優としておなじみ。ほかジョン・リス=デイヴィスやヴィニー・ジョーンズ、フォレスト・ウィテカーの吹き替えを担当してきた。

アンソニー・ホプキンス(スワンベック役) Photo by WNYC New York Public Radio https://www.flickr.com/photos/wnyc/1764065571/

1937年、英ウェールズ出身。ロンドンの王立演劇学校で演技を学んだ後、舞台役者としての道に進む。1968年、『冬のライオン』で映画デビュー。1970年代に『遠すぎた橋』(1977)『マジック』(1978)『エレファント・マン』(1980)などに出演し、キャリアを積む。1991年、『羊たちの沈黙』でハンニバル・レクター役を怪演し、アカデミー賞主演男優賞を受賞。以降、『日の名残り』(1993)や『ニクソン』(1995)『アミスタッド』(1997)など、賞レースの常連に。2019年に『2人のローマ教皇』でアカデミー賞助演男優賞ノミネート、2020年に『ファーザー』で2度目のアカデミー主演男優賞受賞を果たした。2024年時点で86歳となった今も現役を貫き、待機作も多数。ビル・スカルスガルド主演のホラー『Locked(原題)』などを控える。

吹替版声優 有川博

1960年代に俳優としてキャリアをスタート。声優としては1980年代から活動を始める。洋画吹き替えでの代表作はイアン・マッケランが演じた『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのガンダルフ役や『X-MEN』シリーズのマグニートー役。ほか『ダイ・ハード』(1988)のアラン・リックマンや『トゥルー・ロマンス』(1993)『スーパーマリオ 魔界帝国の女神』(1993)のデニス・ホッパーの吹き替えを担当した。2010年、70歳で死去。

The post first appeared on .