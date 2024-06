2位:福山雅治(79票)

All About ニュース編集部は4月25日〜5月23日の間、全国10〜60代の男女247人を対象に、「長崎県/熊本県出身の芸能人」に関するアンケートを実施しました。本記事では、「長崎県出身の好きな芸能人」ランキングの結果を発表します。2位は、「福山雅治」さんです!シンガーソングライター、俳優として幅広く活躍するマルチタレント。1990年にデビューし、『IT'S ONLY LOVE』『桜坂』など数々のヒット曲を持つほか、俳優としてもNHK大河ドラマ『龍馬伝』や映画『マチネの終わりに』などに出演。多様な才能を発揮するベテランタレントとして、これからもますますの活躍が期待されています。

1位:川口春奈(102票)

回答者のコメントを見ると、「いつまでも若々しくかっこいい。今でも素敵な曲を作っている」(50代女性/大阪府)や、「顔も歌もお話も上手で結婚と聞いた時はショックだった」(40代女性/埼玉県)、「長崎を代表する人で、歌手として俳優として成功しているから」(20代男性/奈良県)といったコメントが寄せられていました。また「見た目は都会的でありながら、地方の香りも持ち合わせているところ」(50代女性/福岡県)といった声も。1位は、「川口春奈」さんが獲得!2007年に「ニコラモデル・オーディション」でグランプリを受賞し、ファッション雑誌『nicola』(新潮社)の専属モデルとしてデビュー。その後はドラマ『ヤンキー君とメガネちゃん』(TBS系)や『silent』(フジテレビ系)、NHK大河ドラマ『麒麟がくる』といった数々の人気作に出演するなど、俳優として活躍を見せています。親しみやすいキャラクターと確かな演技力で幅広い世代から支持を集めたようです。コメントを見ると、「明るく元気に振る舞っている姿に好感が持てるから」(40代男性/新潟県)や、「女優さんでありながらプライドを感じさせず、好感度が高い」(40代男性/埼玉県)、「出演ドラマをよく見るのですが、どの作品も演技に引き込まれるので好きです」(30代女性/鹿児島県)といった声が寄せられていました。※コメントは全て原文ママですこの記事の筆者:斉藤 雄二 プロフィール新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。メインMCを担当するPodcast番組「だいたい二畳半|ホントは面白い住まいの話」をSpotifyやApplePodcastで配信中!(文:斉藤 雄二)