WANIMA主催＜1CHANCE FESTIVAL 2024＞に、[Alexandros]と三浦大知出演決定
※五十音順（出演順ではありません）
WANIMAが地元熊本にて開催する音楽フェス＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024＞の第3弾出演アーティストとして、[Alexandros]、三浦大知が追加発表された。
これにて「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024」の全13組が出揃い、あわせて8月24日（土）、25日（日）の日割りも発表となった。
オフィシャル4次先行チケットの受付が6月15日（土）15:00からスタートし、6月19日（水）23:59までの受け付けとなっている。
＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024＞
熊本県農業公園カントリーパーク（野外公演・雨天決行）
〒861-1113 熊本県合志市栄3802−4
1日券 \11,000（税込み）/（小人）\9,000（税込み）
2日券 \21,000（税込み）/（小人）\17,000（税込み）
開場：9:00 / 開演：11:30
出演アーティスト：※五十音順（出演順ではありません）
8月24日（土） [Alexandros] 、UVERworld 、ORANGE RANGE、ゲスの極み乙女、SiM、PEOPLE 1、WANIMA
8月25日（日） OKAMOTO’S、コブクロ、BE:FIRST、三浦大知、MONGOL800、ONE OK ROCK、WANIMA
【オフィシャル4次先行】（抽選）
受付期間：2024年6月15日（土） 15:00〜2024年6月23日（日）23:59まで
ticketbook： https://e-ticketbook.com/wanima-1chance/2403-official/
チケットぴあ： https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2450835
＊開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。
＊入園料込み、電子チケットのみ/お一人様6枚まで/小学生以上 要チケット
＊未就学児童 保護者1人につき、1人まで来場無料
＊出演アーティストごとにステージ前エリアをご用意致します。詳細に関しては追って発表となります。
◆＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024＞オフィシャルサイト