＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024＞



2024年8月24日（土）/ 8月25日（日）熊本県農業公園カントリーパーク（野外公演・雨天決行）〒861-1113 熊本県合志市栄3802−41日券 \11,000（税込み）/（小人）\9,000（税込み）2日券 \21,000（税込み）/（小人）\17,000（税込み）開場：9:00 / 開演：11:30出演アーティスト：※五十音順（出演順ではありません）8月24日（土） [Alexandros] 、UVERworld 、ORANGE RANGE、ゲスの極み乙女、SiM、PEOPLE 1、WANIMA8月25日（日） OKAMOTO’S、コブクロ、BE:FIRST、三浦大知、MONGOL800、ONE OK ROCK、WANIMA【オフィシャル4次先行】（抽選）受付期間：2024年6月15日（土） 15:00〜2024年6月23日（日）23:59までticketbook： https://e-ticketbook.com/wanima-1chance/2403-official/チケットぴあ： https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2450835＊開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。＊入園料込み、電子チケットのみ/お一人様6枚まで/小学生以上 要チケット＊未就学児童 保護者1人につき、1人まで来場無料＊出演アーティストごとにステージ前エリアをご用意致します。詳細に関しては追って発表となります。