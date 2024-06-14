¥À¥á¸µ¤Ç¿©¤é¤ï¤»¤ëºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¡ª ËÜÅö¤ÏÕû¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ö¤¤¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤ÃÕû¡×¡¿¤³¤È¤ï¤¶¤Ó¤Ã¤¯¤ê»öÅµ¢
¡Ø¤ï¤é¤¨¤ë!? ¤Ä¤«¤¨¤ë!! ¤³¤È¤ï¤¶¤Ó¤Ã¤¯¤ê»öÅµ¡Ù¡Ê¤³¤¶¤¤æ¤¦¡§Ê¸¡¢°ËÆ£¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡§³¨¡¢¶âÅÄ°ì½¨Êæ¡§´Æ½¤/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û¡¡Í¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ï¤¶¡¢¾Ð¤¨¤ë¤³¤È¤ï¤¶¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤³¤ï¤¤¤³¤È¤ï¤¶¡Ä¿ÍÀ¸¤ÎÃÎ·Ã¤ä¶µ·±¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ï¤¶¤ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤È¤â¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ø¤Ù¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ï¤Ç¤è¤¯»È¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤Î¤¤¤ï¤ì¤ä»È¤¤Êý¤Ê¤É¤Î²òÀâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¥é¥à¤â³Ú¤·¤¤¡Ø¤ï¤é¤¨¤ë!? ¤Ä¤«¤¨¤ë!! ¤³¤È¤ï¤¶¤Ó¤Ã¤¯¤ê»öÅµ¡Ù¡£¤½¤Î°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¤ï¤é¤¨¤ë!? ¤Ä¤«¤¨¤ë!! ¤³¤È¤ï¤¶¤Ó¤Ã¤¯¤ê»öÅµ¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¡Á¤¤¤ª·Ð¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇÏ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ìµ°ÕÌ£¡ª¡¡²¿¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤â¤Ê¤¤¤¿¤À¤Î»¨²»¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÃí°Õ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¡¢Ê¹¤¯Ç½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¤à¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ð¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃæ¹ñ¤Î»í¿Í¡¦ÍûÇò¤¬±Ó¤ó¤À¡ÖÅìÉ÷¤ÎÇÏ¼ª¤ò¼Í¤ë¤¬¤´¤È¤¤¢¤ê¡×¤È¤¤¤¦»í¤¬Í³Íè¡£
¡ÖÅìÉ÷¡×¤Ï¡ÖÅì¤«¤é¤Õ¤¯½Õ¤ÎÉ÷¡×¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤½ÕÉ÷¤¬ÇÏ¤Î¼ª¤Ë¤Õ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÇÏ¤Ï²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£¤À¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¡ÖÇÏ¼ªÅìÉ÷¡×¤È¤¤¤¦¸Î»öÀ®¸ì¤¬¤Ç¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÇÏ¤Î¼ª¤ËÉ÷¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉ÷¡×¤¬¡ÖÇ°Ê©¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Ê¤³¤È¤òÉ½¤¹¤³¤È¤Ð¤Ë¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÇ¤Ë¾®È½¡×¡ÊÇ¤Ë¾®È½¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ¤â¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ë¤È¤«¡¢¡Ö¸¤¤ËÏÀ¸ì¡×¡Ê¸¤¤ËÏÀ¸ì¤Î¶µ¤¨¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¤È¤«¡¢¡Ö¤Ö¤¿¤Ë¿¿¼î¡×¡Ê¤Ö¤¿¤Ëµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ¤â²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¡Ë¤È¤«¡£¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡¡¤¤¤¿¤Á¤ÏÅ·Å¨¤Ë¤ª¤½¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¡¢¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¤·¤ê¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤¯¤µ¤¤±ÕÂÎ¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ÇÁê¼ê¤ò¤Ò¤ë¤Þ¤»¤Æ¡¢¤¹¤¤ò¤Ä¤¤¤ÆÆ¨¤²¤ë¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î½¬À¤¬Í³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ï¤¶¤À¤è¡£¤À¤«¤éÀµ³Î¤Ë¤Ï¤¯¤µ¤¤±ÕÂÎ¤Ç¡ÖÕû¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¡¤³¤È¤ï¤¶¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤·¤È¤·¤è¤¦¡£
¡¡¤³¤È¤Ð¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë°ì¤«È¬¤«¤ÎºÇ½ª¼êÃÊ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ö¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ò¤µ¤é¤¹¤³¤È¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡£
¡¡»È¤¤Êý¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤ÇÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤òÄÉ¤¤¤³¤ß¤¹¤®¤¿¡£¤¤¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤ÃÕû¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢1ÅÀÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤¤¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤ÃÕû¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢²¿¤«¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£
¡¡»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¡£
¡ÖµçÁÍÇ¤ò¤«¤à¡×¡Ä¡ÄÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤Í¤º¤ß¡ÊµçÁÍ¡Ë¤¬Ç¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤ÆÄñ¹³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼å¤¤¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¤â»à¤Ë¤â¤Î¤°¤ë¤¤¤Ç¶¯¤¤¼Ô¤ËÈ¿·â¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡ÖºÇ¸å¤Î°¤¢¤¬¤¡×¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¤à¤À¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¸¤¿¤Ð¤¿¤È°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤Î¡Ö²Ö¡×¤Ï¡Ö²Ö¸«¤Îºù¡×¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡½Õ¡¢ºù¤Î²¼¤Ç¹Ô¤¦¤ª²Ö¸«¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºù¤ò¤Ê¤¬¤á¤ë¤è¤êÃãÅ¹¤Î¤À¤ó¤´¤ò¿©¤Ù¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡Á¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ð¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¤À¤±¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢Ìò¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡Á¤È¤«¡¢¸«¤¿ÌÜ¤è¤êÃæ¿È¤¬Âç»ö¤À¤è¤Í¡Á¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤È¤¨¤Ç¤â»È¤¦¤è¡£
¡¡Îã¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÁë¤«¤éÉÙ»Î»³¤ò¸«²¼¤í¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤Ë´¶Æ°¡ª¡¡¤Ç¤â¥Ñ¥Ñ¤Ïµ¡Æâ¿©¤ËÌ´Ãæ¤Ç²Ö¤è¤ê¤À¤ó¤´¤À¤Í¡×¤È¤«¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤Éþ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Æ°¤¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ²Ö¤è¤ê¤À¤ó¤´¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£
¡Ö²Ö¤è¤ê¤À¤ó¤´¡×¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¤¤ë¡ª¡¡¤À¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Î¤³¤È¤Ð¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤è¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿§µ¤¤è¤ê¿©¤¤µ¤¡×¤Ï¡¢Îø°¦¤È¤«¤ª¤·¤ã¤ì¤È¤«¤è¤ê¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ð¡£¤Þ¤¡À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿©¤¬ÂçÀÚ¤À¤·¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌ¾¤ò¼Î¤Æ¤Æ¼Â¤ò¼è¤ë¡×¡£¡ÖÌ¾¡×¤Ï¡ÖÌ¾ÍÀ¡×¤È¤«¡Ö¸«±É¡×¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¸«¤¿ÌÜ¤ä¤¦¤ï¤Ù¤Î¤³¤È¡£¡Ö¼Â¡×¤Ï¡ÖÃæ¿È¡×¤Î¤³¤È¤À¡£³°¸«¤è¤ê¤â¡¢ËÜÅö¤ÎÆâÍÆ¤ä²ÁÃÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¡ÖÎ¹¤ÎÃÑ¡×¤Ï¡ÖÎ¹Àè¤Ç¤Î¤Ï¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¡×¡¢¡Ö¤«¤¤¹¤Æ¡×¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤â¤È¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤À¡£
¡¡Î¹Àè¤Ë¤Ï¤É¤¦¤»ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤»¤º¤Ã¤È¤½¤³¤Ç¤¯¤é¤¹¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤¤¤Ã¤½¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ê¤é¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¹Àè¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¨¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤è¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤Ï¡¢180Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¹¾¸Í»þÂå¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡ØÈ¢º¬Áð¡Ù¤È¤¤¤¦Î¹¹Ôµ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡£º£¤âÀÎ¤â¡¢Î¹¤Ï¥¦¥¥¦¥¡¢¥¢¥¬¤Ã¤Á¤ã¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤É¤¦¤»Î¹¤ÎºÇÃæ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤é¤¤Ê¤ª¤Ã¤Á¤ã¤¨¡×Åª¤Ê¤³¤È¤Ð¤ò¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö¸å¤ÏÌî¤È¤Ê¤ì»³¤È¤Ê¤ì¡×¡Ä¡ÄÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ°ÕÌ£¡£¤±¤Ã¤³¤¦ÌµÀÕÇ¤¤Ê¤³¤È¤Ð¤À¤Í¡£
¡ÖÎ¹¤ÎÃÑ¤ÏÊÛ·Ä¾õ¡×¡Ä¡Ä¸»µÁ·Ð¤Ë»Å¤¨¤¿ÊÛ·Ä¤¬¡¢½ñ¾õ¡ÊÊÛ·Ä¾õ¡Ë¤òà½ñ¤¼Î¤Æ¤¿á¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÎ¹¤ÎÃÑ¤Ï¤«¤¤¹¤Æ¡×¤Î¡Ö¤«¤¤¹¤Æ¡×¤ò¡ÖÊÛ·Ä¾õ¡×¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤¿¸À¤¤Êý¡£
¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¡×¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤Î¼Â¤Çºî¤Ã¤¿¡¢¿åÅû¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆ´ï¤Ç¡¢¡Ö¶ð¡×¤ÏÇÏ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÍÆ´ï¤«¤éÇÏ¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï¤³¤ì¤¤¤«¤Ë¡©¡¡¤È»×¤¨¤ë¤è¤Í¡£¤³¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¡£»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡¢¤¸¤ç¤¦¤À¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅÁÀâ¤Ç¡¢Ä¥²ÌÏ·¤È¤¤¤¦Àç¿Í¤ÎÏÃ¤¬¸µ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¥²ÌÏ·¤Ï¥í¥Ð¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢µÙ¤à¤È¤¤Ï¤½¤Î¥í¥Ð¤ò¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÏÃ¤¬ÆüËÜ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢³¨¤Ë¤«¤«¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢¤½¤Î³¨¤«¤é¤³¤È¤ï¤¶¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¸Î»öÀ®¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÅÁÀâ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤³¤È¤ï¤¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤«¤é¶ð¤À¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¡£
¡¡»÷¤¿°ÕÌ£¤Î¤³¤È¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¦¤½¤«¤é½Ð¤¿¼Â¡×¡Ä¡Ä½é¤á¤Ï¤¦¤½¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¡£
¡Ö¤±¤¬¤Î¸ùÌ¾¡×¡Ä¡Ä¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¡£