¡ÚYostar OFFICIAL SHOP JR½©ÍÕ¸¶±ØÅ¹¡Û¡Ö¥¢¥º¡¼¥ë¥ì¡¼¥ó¡×ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª 6/15(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡ª

Yostar OFFICIAL SHOP JR秋葉原駅店にて、「アズールレーン」の描き下ろしイラストを使用した新商品とドリンクが、2024年6月15日(土)より順次販売が開始となる。

【描き下ろしイラスト使用の枕カバーやB2タペストリーが順次販売開始!】

Yostar OFFICIAL SHOP JR秋葉原駅店にて「アズールレーン」の描き下ろしイラストを使用したアクリススタンド、缶バッジセット、クリアファイル、B2タペストリー、枕カバーが2024年6月15日(土)より、順次発売開始となる。購入は一人2個まで。



さらに「大鳳のアセロラベリードリンク」とアイシングクッキーも登場。ドリンク1杯もしくはクッキー1個を購入ごとに描き下ろしイラストを使用した「購入特典カード」が1枚プレゼントされるのでお見逃しなく。

アクリルスタンド

発売日:2024年6月15日価格:各1,650円(税込)■ブレマートン

■ラフィー

■ユニコーン

■大鳳

※サイズはいずれも16僉10儖米

B2タペストリー

缶バッジセット

発売日:2024年6月15日価格:3,850円(税込)※サイズはB2、ポリエステル製

発売日:2024年6月15日価格:1,760円(税込)

※サイズはポリエステル製、1つ直径約5.7僂隆魅丱奪4個セット

クリアファイル

枕カバー

発売日:2024年6月15日価格:440円(税込)発売日:2024年6月22日価格:各3,850円(税込)

■ラフィー

■大鳳

■ユニコーン

■ブレマートン

※サイズはいずれも約63×34cmでポリエステル製

フード

■大鳳のアセロラベリードリンク

提供は2024年7月14日を予定価格:800円(税込)

※素材:ブラックレモンゼリー+アセロラドリンク+ストロベリーシロップ+ホイップクリーム、もなか(一部に乳・大豆・りんごを含む)



■アイシングクッキー

発売日:2024年6月15日

価格:650円(税込)



※(一部に小麦・卵・乳・大豆・ゼラチンを含む)





■購入特典カード(期間は2024年6月15日〜7月14日まで)

※「アズールレーン」のドリンク1杯もしくはクッキー1枚を購入ごとに1枚プレゼント!

※サイズは約14.8×10cm、の紙素材

【アズールレーン】

「アズールレーン」は、艦船(かんせん)を擬人化した美少女キャラクターを編成して敵と戦う横スクロールシューティングRPGアプリゲームです(Android/iOS用)。

オートモードとマニュアルモードの両方を備えており、シューティングゲームが苦手でも楽しくプレイ可能。

【タイトル情報】

■「アズールレーン」

ジャンル:STG

配信機種:iOS / Android

配信時期:2017年9月14日

料金形態:基本無料(アイテム課金)



公式サイト:https://www.azurlane.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/azurlane_staff



(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.