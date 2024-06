◆あみか、YouTube登録者数増加率日本一に

【モデルプレス=2024/06/14】男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが、13日放送のフジテレビ系『ミュージックジェネレーション』(よる19時〜20時)に初出演し、反響を呼んでいる。YouTuberグループ・フォーエイト48のメンバーでありながら、個人YouTubeチャンネル「あみか部」の登録者数が6月だけで172万人増加し、日本一の増加率(ユーチェラ調べ)を記録しているあみか。

◆あみか、今後の活動にも期待のコメント

■あみかプロフィール

その要因はショート動画にあり、HIKAKINの数字が伸びたとされる登録者数が表示されている画面の前で「○○人達成」を祝う“カウンター動画”に注目したそうで、「無名の人が一気に有名になるきっかけだった」と明かしている。そんなあみかは同番組にて、「ファーストキス」のシチュエーションに合った曲として、ブルーノ・マーズの「Just the Way You Are」をチョイス。他ゲストからは「ブルーノ・マーズを選んでおけば何でも合う」という意見を受けたが、あみかは「和訳をした時の『許されるなら1日中キスしていたい』という歌詞がマッチする」と伝え、男性出演者はそんなこと言われたことないとスタジオを盛り上げていた。放送後、あみかは自身のSNSにて「ミュージックジェネレーションみたよ報告ありがとうございます これからも沢山テレビ出れるように頑張ります」とコメント。ファンからも「ブルーノ・マーズのトーク面白かった」「またテレビで観られる日が楽しみ」「これからも楽しみに待ってます」などの声が寄せられている。(modelpress編集部)2005年4月29日生まれ、兵庫県出身。登録者数194万人のYouTuberグループ・フォーエイト48の最年少として活動中。グループやファンから妹分として愛されている。個人チャンネルでは、家族全員のほのぼのとした様子を公開。また、映画『HEROINES』で主役・鈴木アリサ役を演じ、主題歌「一閃」で個人アーティストデビューも果たした。【Not Sponsored 記事】