ÀÄÌÚÍý»á¡¡´ßÅÄÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨à²áµîºÇÄãá¤Ë¡ÖÀ¯¸¢¤äÍ¿ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁêÅö¿¼¹ï¤Ê¿ô»ú¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚÍý»á¤¬£±£´Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£´ßÅÄÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬²áµîºÇÄã¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»þ»öÄÌ¿®¤¬£·¡Á£±£°Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿£¶·î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ßÅÄÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÁ°·î¤«¤é£²¡¦£³¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î£±£¶¡¦£´¡ó¤Ç¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¸¢¤ËÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÀÄÌÚ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»þ»öÄÌ¿®¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ã¤ÆÂ¿Ê¬ÌÌÀÜÄ´ºº¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢³Î¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ã¤Æ³Æ¼Ò¡¢Ëè·î£²²ó¤°¤é¤¤¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ëÅÅÏÃ¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤·¤¿ÈÖ¹æ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ä´ºº¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤âÊÌ¤ËÉÔÀµ³Î¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤âÌÌÀÜÄ´ºº¤ÎÊý¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤Î»þ»ö¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢£±£¶¡¦£´¡ó²áµîºÇÄã¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¯¸¢¤äÍ¿ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁêÅö¿¼¹ï¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¡Ö±½¤À¤±¤É¡Ø»þ»öÄÌ¿®¤Î¿ô»ú¤¬°ìÈÖ¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¡¢ÂçÃÝ¡Ù¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ»á¤Ï¡ÖÊÌ¤ËÅÅÏÃ¤À¤«¤é¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÌÌÀÜ¤À¤«¤é¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÅÏÃ¤ÎÄ´ºº¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÔ¿ñÈ¿¼ÍÅª¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£