『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』全出演者＆日割り

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　ロックバンド・WANIMAが8月24・25日に地元の熊本県農業公園カントリーパークで開催する野外音楽フェス『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』の出演アーティスト第3弾と日割りが14日、発表された。

【写真】3年連続で地元熊本で野外フェスを開催するWANIMA

　第3弾でラインナップされたのは、[Alexandros]と三浦大知の2組。これで全13組が出そろい、日割りも公開された。

　8月24日は[Alexandros]、UVERworld 、ORANGE RANGE、ゲスの極み乙女、SiM、PEOPLE 1、WANIMA、8月25日はOKAMOTO’S、コブクロ、BE:FIRST、三浦大知、MONGOL800、ONE OK ROCK、WANIMA（いずれも50音順）となった。

　オフィシャル4次先行チケット受付は、あす15日午後3時にスタートする。

■『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』出演アーティスト
▼8月24日（土）
[Alexandros]　★
UVERworld
ORANGE RANGE
ゲスの極み乙女
SiM
PEOPLE 1
WANIMA

▼8月25日（日）
OKAMOTO’S
コブクロ
BE:FIRST
三浦大知　★
MONGOL800
ONE OK ROCK
WANIMA
※50音順　★＝第3弾発表