WANIMA主催『ワンチャンフェス』出演者13組出そろう 日割りも発表
ロックバンド・WANIMAが8月24・25日に地元の熊本県農業公園カントリーパークで開催する野外音楽フェス『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』の出演アーティスト第3弾と日割りが14日、発表された。
【写真】3年連続で地元熊本で野外フェスを開催するWANIMA
第3弾でラインナップされたのは、[Alexandros]と三浦大知の2組。これで全13組が出そろい、日割りも公開された。
8月24日は[Alexandros]、UVERworld 、ORANGE RANGE、ゲスの極み乙女、SiM、PEOPLE 1、WANIMA、8月25日はOKAMOTO’S、コブクロ、BE:FIRST、三浦大知、MONGOL800、ONE OK ROCK、WANIMA（いずれも50音順）となった。
オフィシャル4次先行チケット受付は、あす15日午後3時にスタートする。
■『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』出演アーティスト
▼8月24日（土）
[Alexandros] ★
UVERworld
ORANGE RANGE
ゲスの極み乙女
SiM
PEOPLE 1
WANIMA
▼8月25日（日）
OKAMOTO’S
コブクロ
BE:FIRST
三浦大知 ★
MONGOL800
ONE OK ROCK
WANIMA
※50音順 ★＝第3弾発表
【写真】3年連続で地元熊本で野外フェスを開催するWANIMA
第3弾でラインナップされたのは、[Alexandros]と三浦大知の2組。これで全13組が出そろい、日割りも公開された。
8月24日は[Alexandros]、UVERworld 、ORANGE RANGE、ゲスの極み乙女、SiM、PEOPLE 1、WANIMA、8月25日はOKAMOTO’S、コブクロ、BE:FIRST、三浦大知、MONGOL800、ONE OK ROCK、WANIMA（いずれも50音順）となった。
■『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』出演アーティスト
▼8月24日（土）
[Alexandros] ★
UVERworld
ORANGE RANGE
ゲスの極み乙女
SiM
PEOPLE 1
WANIMA
▼8月25日（日）
OKAMOTO’S
コブクロ
BE:FIRST
三浦大知 ★
MONGOL800
ONE OK ROCK
WANIMA
※50音順 ★＝第3弾発表