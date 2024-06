グローバルボーイズグループ"INI"が、6月26日(水)に控える6枚目のシングル『THE FRAME』のリリースを記念し、東京・豊洲PITにて「6TH SINGLE "THE FRAME" COME BACK EVENT」を開催された。当日、6月13日はINI結成3周年の記念日。会場には抽選で選ばれたMINI(ファンの呼称)が集まり、イベントの様子はINI Official YouTubeでも生配信され、たくさんのMINIと共に記念日を祝った。

(C)LAPONE Entertainment

「こんにちは〜!」「INIで〜す!」と池粼理人を先頭にメンバーが登場し、深々とお辞儀したあと、まずは自己紹介。6月12日に誕生日を迎えたばかりの許豊凡が挨拶を噛んでしまう場面では、自称"INIのムードメーカー"こと田島将吾が許の肩をポンポンと叩いて励ます。さらに田島は、「まだMINIの声が聞けていない」と、コールアンドレスポンスで会場を盛り上げる。

冒頭は、6TH SINGLE『THE FRAME』についてのトーク。タイトル曲「LOUD」について「『LOUD』は"叫ぶ"という意味。みんな、自分の枠をぶち壊して」と、作品に込めたメッセージを池粼が伝え、「Walkie Talkie」は作詞・作曲に参加した西洸人が「『LOUD』に比べてポップなイメージ。僕たちも楽しいし、聞いている皆さんも楽しんでもらえたら」と解説。「3D」については、藤牧京介が「新しい」と一言。「I'm a Dreamer」は、許が初めて作詞に参加した楽曲。「夢を願い続ければ必ずかなう日がくる」という思い。同世代の人たちに共感してもらえる内容になっているはず、と歌詞に込めた思いを語り「INIみんなのボーカルにも注目してほしい」と添えた。

(C)LAPONE Entertainment

続いて結成3周年については、11人が改めて深々とお辞儀。郄塚大夢は「"3年"って、学校だと入学して卒業する区切りのいい年。3年でもこれだけ思い出がつまっているから、この密度で進んでいきたい」、尾崎匠海は「楽しいことだけじゃなかったけど、つらいことも最後は楽しめた3年間だった」と、それぞれが"3年"という時間を振り返る。

ゲームコーナーでは「本音で褒めよう!ボイスチェンジャーゲーム」と題し、「メンバーを褒めまくろう!」という趣旨のもと、面と向かっては恥ずかしくて言えない言葉を全員がパーテーションに入り、お互いの顔が見えない状態で、ボイスチェンジャーを使って思う存分伝える。「一番MINI想いなメンバーは誰?」をテーマに11人でトークを始めると、一斉に発した「間違いなく俺だね」の言葉から

11人の喋りが止まらない。

(C)LAPONE Entertainment

「LEGIT FRAME DANCE」と銘打たれた次のコーナーは、2ND ALBUM『MATCH UP』のタイトル曲「LEGIT」を踊る姿をうまく撮影するというもの。尾崎・木村・郄塚・藤牧のダンスを撮影する許は「俺、動かないから大丈夫。リラックスしていつも通りやって」と声をかけましたが、冒頭から画角を思いきり左に振るいたずらを見せ、ラストは尾崎渾身の変顔を絶妙にフレームアウトさせ、会場は大盛り上がりとなった。

最後に、MINIとともに結成3周年をお祝いするケーキが登場し、メンバーによる「Happy Birthday dear INI〜MINIちゃ〜ん」の歌声に、会場から「おめでとう!」の声が飛びました。メンバーが1人1粒チェリーを乗せてケーキが完成すると。「"おめでとう"って言ってくれてありがとう」と、リーダーの木村柾哉はMINIに優しく声をかけていく。

(C)LAPONE Entertainment

松田迅は「3年は濃くて一瞬で、もっともっとそれが続けばいいな。もっとMINIに会いたい。いい景色を見に行きたい」、後藤威尊は「毎日が楽しくて幸せな3年間だった。これからも泥臭く頑張っていきたい。4年目もINI大好き、MINI大好き」、佐野雄大は「時間としては、3年というのは長い。でも皆さんに会える時間は限られているから、これからも大切に過ごしたい。少しでも皆さんの支えになれたらって、会えないときも思っているから会えたときにはにこにこっとしてほしいな。これからもこういう関係性でいたい」とコメント。

4年目のはじまりという1つの節目に、全員が晴れ晴れとした表情を見せました。ここでYouTube生配信は終了したが、会場限定で「LOUD」のワンコーラスのみ先行視聴というサプライズが...!お楽しみを残し、「INIでした!ありがとうございました!」と深いお辞儀をし、名残惜しそうにステージを降りるメンバーたち。最後尾の尾崎が投げキスを見せると、大きな声援が起こりました。

(C)LAPONE Entertainment

「LOUD」は、会場が揺れるほどの強烈なディストーションベースが印象的な、ロックサウンドが際立つヒップホップ曲。世の中が決めた偏見(THE FRAME)の壁を自らの手で壊し、世の中に大きく叫ぶという力強い抱負を歌詞に盛り込まれてる。同曲は、6月17日(月)0時に先行配信スタートを予定だ。

(C)LAPONE Entertainment

文=HOMINIS編集部

リリース情報

INI 6TH SINGLE『THE FRAME』

発売日:2024年6月26日(水)

形態数:3形態(FRAME IN ver. / OVER THE FRAME ver. / MULTI-FRAME ver. )

