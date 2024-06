大ヒット公開中の映画より、クリス・ヘムズワース演じる宿敵ディメンタス将軍にフォーカスした特別映像「ディメンタス降臨編」が公開された。共演者やジョージ・ミラー監督らも絶賛のコメントを寄せている。

などで形成してきたヒーローのイメージが強いクリスが、今回悪役としての怪演を披露し、役者としてさらに幅の広さを見せつけた。彼が演じたディメンタスは、荒野で爆走、略奪、侵攻、支配の限りを尽くし、フュリオサの怒りの炎を燃え上がらせる。

そんなディメンタスは幼少期のフュリオサを誘拐し、彼女の目の前で母親を手にかけるという卑劣な男。救世主を気取り、荒廃した世界の支配者になろうとする本作のメインヴィランだ。この癖のある人物を演じるにあたり、クリスはミラー監督と何度も話し合いを重ねてキャラクター像を練り上げたそう。「彼は荒れはてた地で苦しみながら生きてきたことで、性格が歪んでしまった。かつては希望があったことを、彼は忘れてしまったんです」と、一見傍若無人にしか見えない行動の中にも葛藤があったと分析する。

これにより単なる悪役ではなく、深みのあるキャラクターとしてディメンタスは誕生した。クリスの役に対する考えに、ミラー監督も驚愕。「クリスと初めて会った時、鋭い観察眼に驚きました。“カリスマとはどういう存在だと思う?”と問うと、“ユーモアがあり、人を魅了するリーダーのことだ”と答えたんです」と、まさに彼がディメンタスを演じるにふさわしいと熱弁する。

クリスは撮影中も、ディメンタスが率いるバイカー集団の役者たちと常にコミュニケーションをとり、現場でも自ずと皆の中心にいたという。その振る舞いに対し本作のもう一人のヴィラン、イモータン・ジョー演じるラッキー・ヒュームも驚嘆している。「こんなに没頭しているクリスは初めて見ました」と、役作りに対するクリスの集中力と、現実でも人々を惹き付ける“カリスマ性”に衝撃を受けた様子だ。

クリスの入念な役作りにより、ミラー監督も「歴史上の支配者のよう」と大満足。フュリオサを演じたアニャ・テイラー=ジョイも「クリスの今回のルックが大好きです。初めて見たときとてもクールで、設定にピッタリだと思いました」と、その完成度に最大限の讃辞を送った。

本作はフュリオサの15年の物語だが、ディメンタスの15年の物語と考えるとまた違った側面が見えてくるはず。フュリオサは母との約束を胸に、この世界に希望を見出しているが、対するディメンタスは世界にある意味絶望していると言える。年を経るごとに、見た目や、名乗り方が変わることで、その繊細な心の変化を表現した、クリスの熱演と合わせて必見だ。



また、日本での爆裂大ヒットを受け、6月13日(木)には新宿ピカデリーでファン垂涎の“V8J”協力応援上映が開催されたが、好評につき6月23日(日)に新宿ピカデリーでの応援上映の追加開催が決定した。来場者には応援の熱をMAXに高める“オリジナルうちわ”も配布予定だ。第一弾目の応援上映とは異なるデザインとなっていることからも入手必至のアイテムとなっている。上映開始時間など、まだまだ爆走中の企画詳細は後日公式HPにてチェック。

なお、大好評の入場者プレゼント『日本限定!スペシャルアート・ステッカー』の第三弾は6月14日(金)から配布開始される(※数量限定で先着限定のため、早期終了劇場もある旨ご了承ください)。

映画『マッドマックス:フュリオサ』は絶賛公開中。

