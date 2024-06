8TURN、日本デビュー100日記念！お祝いコメント公開…キャンペーンもスタート

8人組ボーイズグループ8TURNが、本日(14日)日本デビュー100日を迎え記念コメントを公開! お祝いムード全開のメンバーが、日本語でファンへの愛を語った。日本ファンコンサートでの思い出や、12月に開催される初の日本ファンミーティングに向けたメッセージなど、ファン必見の内容となっている。さらに、日本公式X(旧Twitter)では記念キャンペーンも実施中! アカウントをフォロー、該当ポストを引用RPしたユーザーの中から抽選でメンバーソロチェキがプレゼントされるとのことなので、お見逃しなく。

■公演情報

「8TURN 1st Fan Meeting in Japan(タイトル未定)」

2024年12月21日(土)

1部 13:30 開場 / 14:30 開演

2部 18:00 開場 / 19:00 開演

会場:東京・豊洲PIT

※OFFICIAL FANCLUB「TURNING JAPAN」会員限定 お見送り会実施

※スマートフォンに限り全編撮影可



<チケット情報>

価格:12,000円(税込/ドリンク代別途必要)

※全席自由

※整理番号付き

※未就学児童入場不可



■リリース情報

日本デビューシングル「RU-PUM PUM Japanese ver.」

好評リリース中! 視聴・購入はこちら



3rd Mini Album「STUNNING」

配信サイトはこちら



【収録曲】

1. THE GAME

2. RU-PUM PUM

3. NOM

4. WE HERE

5. GLOW



