DXTEEN、1stアルバム『Quest』リリース記念イベント開催決定
DXTEENが、1stアルバム『Quest』のリリース記念イベント＜Dance On! DXTEEN!＞を開催することが決定した。
今回は10カ所で開催予定、「Good Luck! 招きNICO会」と題したお見送り会も実施予定となっている。
<リリース記念イベント「Dance On! DXTEEN!」>
開催日程:https://dxteen.com/news/detail/674
https://dxteen.com/news/detail/673
2024年6月29日(土) @あべのキューズモール(大阪)
https://dxteen.com/news/detail/672
2024年6月30日(日) @アスナル金山(名古屋)
https://dxteen.com/news/detail/671
2024年7月7日(日) @神奈川
2024年7月14日(日) @千葉
2024年7月15日(月祝) @埼玉
2024年7月17日(水) @東京
2024年7月19日(金) @大阪
2024年7月20日(土) @大阪
2024年7月21日(日) @東京
1stアルバム『Quest』
形態数:3形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤)
【初回限定盤A(CD+DVD)】
品番:YRCS-95121 価格:\3,182(税抜) / \3,500(税込)
［CD］
1. Brand New Day
2. Next
3. First Flight
4. Good Luck
5. Dance On Open World
6. DRAW+ing
7. モグモグ(Yum Yum)
8. Switch
9. DREAMLIKE
10. Stars
11. Snowin’
Bonus Track. Always
［DVD］
ディエクダンジョン★[1]
［初回プレス限定封入特典］
（1）応募抽選券(シリアルナンバー)1枚
（2）ディエクカード1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)
（3）プリントシール1枚(初回限定盤Aver.2種類の中から1枚をランダム封入)
【初回限定盤B(CD+DVD)】
品番:YRCS-95122 価格:\3,182(税抜) / \3,500(税込)
［CD］
1. Brand New Day
2. Next
3. First Flight
4. Good Luck
5. Dance On Open World
6. DRAW+ing
7. モグモグ(Yum Yum)
8. Switch
9. DREAMLIKE
10. Stars
11. Snowin’
Bonus Track. Always
［DVD］
ディエクダンジョン★★[2]
［初回プレス限定封入特典］
（1）応募抽選券(シリアルナンバー)1枚
（2）ディエクカード1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)
（3）プリントシール1枚(初回限定盤Bver.2種類の中から1枚をランダム封入)
【通常盤(CD ONLY)】
品番: YRCS-95123 価格:\2,545(税抜) / \2,800(税込)
［CD］
1. Brand New Day
2. Next
3. First Flight
4. Good Luck
5. Dance On Open World
6. DRAW+ing
7. モグモグ(Yum Yum)
8. Switch
9. DREAMLIKE
10. Stars
11. Snowin’
［初回プレス限定封入特典］
（1）応募抽選券(シリアルナンバー)1枚
（2）ディエクカード1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)
（3）セルカトレカ1枚(通常盤ver.12種類の中から1枚をランダム封入)