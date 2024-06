1stアルバム『Quest』



発売日:2024年7月17日(水)形態数:3形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤)【初回限定盤A(CD+DVD)】品番:YRCS-95121 価格:\3,182(税抜) / \3,500(税込)[CD]1. Brand New Day2. Next3. First Flight4. Good Luck5. Dance On Open World6. DRAW+ing7. モグモグ(Yum Yum)8. Switch9. DREAMLIKE10. Stars11. Snowin’Bonus Track. Always[DVD]ディエクダンジョン★[1][初回プレス限定封入特典](1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚(2)ディエクカード1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)(3)プリントシール1枚(初回限定盤Aver.2種類の中から1枚をランダム封入)【初回限定盤B(CD+DVD)】品番:YRCS-95122 価格:\3,182(税抜) / \3,500(税込)[CD]1. Brand New Day2. Next3. First Flight4. Good Luck5. Dance On Open World6. DRAW+ing7. モグモグ(Yum Yum)8. Switch9. DREAMLIKE10. Stars11. Snowin’Bonus Track. Always[DVD]ディエクダンジョン★★[2][初回プレス限定封入特典](1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚(2)ディエクカード1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)(3)プリントシール1枚(初回限定盤Bver.2種類の中から1枚をランダム封入)【通常盤(CD ONLY)】品番: YRCS-95123 価格:\2,545(税抜) / \2,800(税込)[CD]1. Brand New Day2. Next3. First Flight4. Good Luck5. Dance On Open World6. DRAW+ing7. モグモグ(Yum Yum)8. Switch9. DREAMLIKE10. Stars11. Snowin’[初回プレス限定封入特典](1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚(2)ディエクカード1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)(3)セルカトレカ1枚(通常盤ver.12種類の中から1枚をランダム封入)