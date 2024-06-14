大塚 愛、初の個展のCD付パンフレット『AIO ART』限定発売
大塚 愛がデビュー20周年の節目となる今年7月に東京スパイラルガーデンで、自身初となる個展「AI OTSUKA 20th ANNIVERSARY ART EXHIBITION AIO ART」を開催。
自身の楽曲をテーマに描き下ろした油絵の作品集に、こちらも自身初となる全曲ピアノ・インストゥルメンタルによるミニアルバム『graine』のCDが付属されたパンフレット『AIO ART』が個展会場及び、通販サイトmumo shopにて限定販売される。
『AIO ART』
￥7,590 (税抜 ￥6,900)
7/18からの個展会場及び、7/17からmumo shopにて限定販売
mumo shop商品ページ https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?artist_id=OHTUK
ピアノ・インストゥルメンタル・ミニ・アルバム
『graine』
《収録曲》
01. un
02. deux
03. trois
04. 河
05. 星
06. 碧
produced, composed, arranged and performed by AIO
7/17配信リリース
大塚 愛 個展 概要
日程：2024年7月18日（木）〜7月29日（月）
会場：スパイラルガーデン（東京都港区南青山5-6-23 スパイラル1F）
展示内容：油絵・書道・フラワーアレンジメント
料金：観覧無料
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