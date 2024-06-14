大塚 愛がデビュー20周年の節目となる今年7月に東京スパイラルガーデンで、自身初となる個展「AI OTSUKA 20th ANNIVERSARY ART EXHIBITION AIO ART」を開催。

自身の楽曲をテーマに描き下ろした油絵の作品集に、こちらも自身初となる全曲ピアノ・インストゥルメンタルによるミニアルバム『graine』のCDが付属されたパンフレット『AIO ART』が個展会場及び、通販サイトmumo shopにて限定販売される。

大塚 愛本人が紙質から装丁までこだわったファン垂涎もののパンフレットを、是非個展に足を運んで手に取ってほしい。また、付属のCD『graine』に収録された楽曲は7月17日より各音楽サブスクリプションサービスにて配信もされる。


『AIO ART』

個展パンフレット(24ページ) + CDミニ・アルバム
￥7,590 (税抜 ￥6,900)
7/18からの個展会場及び、7/17からmumo shopにて限定販売
mumo shop商品ページ https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?artist_id=OHTUK

ピアノ・インストゥルメンタル・ミニ・アルバム
『graine』
《収録曲》
01. un
02. deux
03. trois
04. 河
05. 星
06. 碧
produced, composed, arranged and performed by AIO
7/17配信リリース

大塚 愛 個展 概要

タイトル：AI OTSUKA 20th ANNIVERSARY ART EXHIBITION AIO ART
日程：2024年7月18日（木）〜7月29日（月）
会場：スパイラルガーデン（東京都港区南青山5-6-23 スパイラル1F）
展示内容：油絵・書道・フラワーアレンジメント
料金：観覧無料