wacci、YouTube・Instagram・TikTokで無料配信ライブ
wacciが6月23日に行う配信ライブ＜wacci Streaming Live 〜特別編〜＞の詳細を発表した。
今回は、YouTube・Instagram・TikTokの3つのプラットフォームで、すべて無料で生配信を行う。
wacciは昨年から定期的に様々な編成、様々な場所で配信ライブを行っているが、この日は中でも特別に、東京にある大手町三井ホールから90分に渡りこの日限りのセットリストを届けるという。
配信ライブ情報
日時：6/23(日)19:00~(20:30終了予定)
アーカイブ配信：6/30(日)23:59まで(YouTubeのみ)
▼YouTube Channel
https://www.youtube.com/user/wacciSMEJ
https://www.instagram.com/wacci_official/
▼TikTok
https://vt.tiktok.com/ZSJVLKbC6/
リリース情報
6/19(水)配信リリース
作詞・作曲：橋口洋平
編曲：因幡始
ライブツアー情報
8/10(土) 江戸川区総合文化センター 大ホール【東京】
9/8(日) 渋川市民会館【群馬】
9/14(土) 岡谷鋼機名古屋公会堂【愛知】
9/22(日) 日立システムズホール仙台 シアターホール【宮城】
9/27(金) りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館・劇場【新潟】
10/4(金) ももちパレス【福岡】
10/6(日) 広島JMSアステールプラザ 大ホール【広島】
10/20(日)NHK大阪ホール【大阪】
10/25(金)昭和女子大学人見記念講堂【東京】
フェス・イベント出演情報
日時：6/19(水) OPEN 18:00 / START 19:00
会場：Zepp Osaka Bayside【大阪】
＜坂口有望 Presents ｢Live-Rally｣ ＞東京公演
日時：6/21(金) OPEN 18:15 / START 19:00
会場：渋谷PLEASURE PLEASURE【東京】
※橋口洋平ソロ出演（弾き語り）
＜wacci Special Live in やわたはま＞
日時：6/29(土) OPEN 18:00 / START 18:30
会場：八幡浜市文化会館 ゆめみかん【愛媛】
＜AKT秋田テレビ開局55周年記念「wacciライブ in 秋田」＞
日時：7/13(土)OPEN 16:00 / START 17:00
会場：あきた芸術劇場ミルハス 大ホール【秋田】
＜8フェス(鈴鹿サーキット Suzuka Circuit)＞
日程：7/20(土) or 7/21 (日)
会場：鈴鹿サーキット【三重】
＜TOKYO ISLAND 2024＞
日程：10/14(月・祝)
会場：東京・海の森公園 森づくりエリア【東京】
関連リンク
◆wacci オフィシャルTik Tok
◆wacci オフィシャルX
◆wacci オフィシャルInstagram
◆wacci オフィシャルYouTubeチャンネル