wacciが6月23日に行う配信ライブ<wacci Streaming Live 〜特別編〜>の詳細を発表した。今回は、YouTube・Instagram・TikTokの3つのプラットフォームで、すべて無料で生配信を行う。wacciは昨年から定期的に様々な編成、様々な場所で配信ライブを行っているが、この日は中でも特別に、東京にある大手町三井ホールから90分に渡りこの日限りのセットリストを届けるという。

フェス・イベント出演情報



<音楽と行こう SUPER LIVE Presented by au>日時:6/19(水) OPEN 18:00 / START 19:00会場:Zepp Osaka Bayside【大阪】<坂口有望 Presents 「Live-Rally」 >東京公演日時:6/21(金) OPEN 18:15 / START 19:00会場:渋谷PLEASURE PLEASURE【東京】※橋口洋平ソロ出演(弾き語り)<wacci Special Live in やわたはま>日時:6/29(土) OPEN 18:00 / START 18:30会場:八幡浜市文化会館 ゆめみかん【愛媛】<AKT秋田テレビ開局55周年記念「wacciライブ in 秋田」>日時:7/13(土)OPEN 16:00 / START 17:00会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール【秋田】<8フェス(鈴鹿サーキット Suzuka Circuit)>日程:7/20(土) or 7/21 (日)会場:鈴鹿サーキット【三重】<TOKYO ISLAND 2024>日程:10/14(月・祝)会場:東京・海の森公園 森づくりエリア【東京】