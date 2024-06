ディープ・パープルが、約3年ぶりとなるニューアルバム『=1』(読み:イコール・ワン)をメタル・フロンティアより8月7日にリリースする。『=1』は2022年に加入したサイモン・マクブライド(G)を迎えて制作した初のスタジオアルバムとなり、原点に回帰したクラシックロックと言える楽曲が多数収録。名匠ボブ・エズリンをプロデューサーに迎えた注目作だ。タイトルには、“複雑さを増していく世界の中では、物事は最終的にはすべてがひとつに統一された本質(=1)に集約される”という意味合いが込められている。

『=1』



リリース日:2024年8月7日(水)レーベル:METAL FRONTIER / KING RECORDS予約:https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=46704【初回プレス限定盤 三方背BOX仕様 Blu-ray付】価格:¥6,600(税抜価格 ¥6,000)品番:KICP−94075三方背BOX+ジュエル・ケース仕様ジャケット・ステッカー封入収録内容[CD]01.Show Me02.A Bit On The Side03.Sharp Shooter04.Portable Door05.Old-Fangled Thing06.If I Were You07.Pictures Of You08.I'm Saying Nothin'09.Lazy Sod10.Now You're Talkin'11.No Money To Burn12.I'll Catch You13.Bleeding Obvious(Bonus track for Japan)Smoke on the Water(live version)*Strange Kind of Woman(live version)*Uncommon Man(live version) *When a Blind Man Cries(live version)**Mixed new versions from the new line up recorded in 2022 live.[Blu-ray]ドキュメンタリー映像(約55分)*日本語字幕付きミュージック・ビデオ3曲予定【初回プレス限定盤 紙ジャケット仕様 DVD付】価格:¥4,500(税抜価格 ¥4,091)品番:KICP−94076日本盤オリジナル紙ジャケット仕様収録内容[CD]KICP-94075 CDと同内容[DVD]ドキュメンタリー映像(約55分)*日本語字幕付き【通常盤】定価:¥3,300(税抜価格¥3,000)品番:KICP-4075ジュエル・ケース仕様収録内容[CD]KICP-94075 CDと同内容