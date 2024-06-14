ディープ・パープル、3年ぶりニューアルバム『=1』発売決定
ディープ・パープルが、約3年ぶりとなるニューアルバム『=1』（読み：イコール・ワン）をメタル・フロンティアより8月7日にリリースする。
『=1』は2022年に加入したサイモン・マクブライド（G）を迎えて制作した初のスタジオアルバムとなり、原点に回帰したクラシックロックと言える楽曲が多数収録。名匠ボブ・エズリンをプロデューサーに迎えた注目作だ。
タイトルには、“複雑さを増していく世界の中では、物事は最終的にはすべてがひとつに統一された本質（=1）に集約される”という意味合いが込められている。
『=1』
リリース日：2024年8月7日（水）
レーベル：METAL FRONTIER / KING RECORDS
予約：https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=46704
【初回プレス限定盤 三方背BOX仕様 Blu-ray付】
価格：￥6,600（税抜価格 ￥6,000）
品番：KICP−94075
三方背BOX＋ジュエル・ケース仕様
ジャケット・ステッカー封入
収録内容
［CD］
01．Show Me
02．A Bit On The Side
03．Sharp Shooter
04．Portable Door
05．Old-Fangled Thing
06．If I Were You
07．Pictures Of You
08．I'm Saying Nothin'
09．Lazy Sod
10．Now You're Talkin'
11．No Money To Burn
12．I'll Catch You
13．Bleeding Obvious
(Bonus track for Japan)
Smoke on the Water（live version）*
Strange Kind of Woman（live version）*
Uncommon Man（live version） *
When a Blind Man Cries（live version）*
*Mixed new versions from the new line up recorded in 2022 live.
［Blu-ray］
ドキュメンタリー映像（約55分）*日本語字幕付き
ミュージック・ビデオ3曲予定
【初回プレス限定盤 紙ジャケット仕様 DVD付】
価格：￥4,500（税抜価格 ￥4,091）
品番：KICP−94076
日本盤オリジナル紙ジャケット仕様
収録内容
［CD］
KICP-94075 CDと同内容
［DVD］
ドキュメンタリー映像（約55分）*日本語字幕付き
【通常盤】
定価：￥3,300（税抜価格￥3,000）
品番：KICP-4075
ジュエル・ケース仕様
収録内容
［CD］
KICP-94075 CDと同内容