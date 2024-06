セブチの弟分【TWS】って知ってる？メンバーの身長や年齢などを徹底解説！

TWS(トゥアス)とは?SEVENTEEN(セブンティーン/セブチ)の弟分!?

TWS(ハングル表記:투어스)とは、2024年1月にデビューした6人組ボーイズグループです。

HYBE傘下レーベル・PLEDISエンターテインメントより、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたグループなんだとか。

デビューミニアルバム『Sparkling Blue』は、SEVENTEENやAFTERSCHOOLなどのアルバムをプロデュースしたPLEDISのハン・ソンスが手がけていることでも話題です。

Question 日本人はいるの?

TWSは韓国人5人と中国人1人で構成されたグループです!最近のK-POPグループには、日本人が所属していることが多いですが、TWSには日本人は所属していません。

Question グループ名の由来は?読み方って?

グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で「TWS」と名づけられました。これは、1日(24時間)を意味する「24」と、1週間を意味する「7」を全ての瞬間に比喩して「24時間、すべての瞬間をTWSと一緒に」という意味が込められています。

事務所の先輩にあたる「SEVENTEEN」と同じく、数字と関係のあるグループ名ですね!

ちなみに、ファン名は「42(読み方:サイ)」。仲や関係を意味する韓国語「사이(サイ)」から、「TWSと全ての瞬間を共にする最も特別な関係になるファン」という意味が込められているのだとか。

「#첫만남챌린지(チョッマンナムチャレンジ)」では、事務所の先輩であるSEVENTEEN・DK(ドギョム)とスングァンと、デビュー曲「첫 만남은 계획대로 되지않아(チョッ マンナムン ケフェクデロ トェジ アナ)」を踊っています!



ほかにも、ENHYPEN・ソヌやSHINee・キー、RIIZE・ソヒなどともチャレンジをしています。ぜひチェックしてみてくださいね!