美味しくて可愛いものを食べたいスイーツ好きの方に、2024年6月14日よりリリースされる「サンリオキャラクターズ まんまる焼き 2024」がおすすめ♪ とっても可愛い絵柄と美味しい和洋折衷な和菓子、そしておまけ付き。気になる新作おやつをチェックしましょう。サンリオキャラクターズ まんまる焼き 2024」は、カスタード味のクリームが入った茶色のもちもちな生地の今川焼き。今川焼きの表面にはサンリオのキャラクターたちの焼き印が押されているのがポイントです!

焼き印は全6種、パッケージは全2種。焼き印は、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ。可愛いがぎゅっと詰まったデザインのパッケージにもご注目を。また、おまけとして付属するオリジナルデザインの丸型ホロシールには描きおろしのデザインを使用。コロコロクリリン、シュガーバニーズ、ウサハナのカオハナデザインと、ポチャッコのエンジェルデザインもご用意されています。平成レトロなデザインが懐かしいオリジナルシールは、全部で15種類。クリアタイプのスマホケースに入れたり、PCなどに貼ったりコレクションしたりとお好きな楽しみ方をしてね。一部店舗を除く全国のセブン-イレブンのチルドスイーツコーナーに登場するので、お見かけの際はぜひチェックしてみてください♪(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651317