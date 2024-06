◆AmBitious「関コレ」初出演決定

【モデルプレス=2024/06/14】関西ジュニア内ユニット・AmBitious(アンビシャス)が、2024年8月1日に、大阪・京セラドームにて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」に出演することが発表された。ダンスや歌のパフォーマンス力を武器とし、関西ジュニアらしく笑いもしっかり取る実力派のメンバーで構成されたAmBitiousは、2021年10月22日結成以来、単独ライブや舞台など活躍の場を広げている。

◆今回のテーマは「passion」

◆「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」

2024年5月には初の全国ツアーとなるZeppツアーを開催。全国のステージで多くのファンを魅了した圧巻のパフォーマンスを京セラドーム大阪・関西コレクションで披露する。関⻄から世界へ⽂化を発信し続ける、ファッションイベント「KANSAI COLLECTION」。今回は、好きを続けよう。やりたいことを続ける力、好きなことを続ける力を応援する『passion』をテーマにしたキービジュアルを掲げ、開催される。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他会場内のブースではヘアメイクなどの体験や出演者によるトークショーを⾒たりなど、京セラドーム⼤阪の中で1⽇中楽しめるエンターテインメントイベントとなる。(modelpress編集部)開催日程:2024年8月1日(木)開催時間:12:30開場 14:00開演開催場所:京セラドーム⼤阪<ARTIST>AmBitious、IS:SUE<NEXT BREAK ARTIST>Gyubin<GLOBAL ARTIST>テリ(Taeri)<MODEL>伊藤桃々、大友花恋、梶原叶渚、加藤ナナ、白間美瑠、鈴木愛理、⽥中芽⾐、浪花ほのか、ねお、野咲美優、前田希美、吉⽥朱⾥、渡辺美優紀 and more<GUEST>アンジェラ芽衣、⼀ノ瀬颯、井手上漠、井本彩花、宇佐卓真、折田涼夏、黒木ひかり、島崎遥香、翔、高橋愛、田久保夏鈴、ちせ、千葉恵里(AKB48)、中島結音、ハンチ、PyunA.、ふかわ。、本田紗来、松本ももな(高嶺のなでしこ)、ゆりにゃ、吉井美優 and more<CREATOR>amaneあまね、えいしとさなです。、ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-、えみ姉、おさき、きりまる、なるねぇ、ばんばんざい、MINAMI、夜のひと笑い、ろこまこあこ and more<OPENING ACT>杉本琢弥