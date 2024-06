◆n.SSign、記録映画「n.SSign THE MOVIE」劇場公開決定

【モデルプレス=2024/06/14】韓国の10人組ボーイズグループ・n.SSign(エヌサイン)の日本デビューまでの軌跡を辿る記録映画『n.SSign THE MOVIE』が、7月5日に劇場公開されることが決定。ポスタービジュアル、予告編も一挙解禁された。本作は、2023年11月11日・12日に行った東京有明アリーナ単独公演の映像を中心に、過去映像やインタビューなどを交えて日本デビューまでの軌跡を映し出す記録映画。

◆コメント

n.SSignは韓国・日本・台湾・オーストラリア・アメリカの多国籍メンバーで構成されている。メンバーはKAZUTA(カズタ)、HYUN(ヒョン)、EDDIE(エディ)、DOHA(ドハ)、JUNHYEOK(ジュニョク)、SUNGYUN(ソンユン)、ROBIN(ロビン)、HANJUN(ハンジュン)、LAURENCE(ロレンス)、HUIWON(ヒウォン)の10人。2022年5月19日から8月4日まで韓国のChannel A と日本のABEMAで同時に放送された世界規模の日韓男女グローバルオーディションプロジェクト番組『青春スター』にて最終選抜されたTOP7のメンバーと、「青春スター」に出演し惜しくもファイナリストに選ばれなかったメンバーを含む3人の新メンバーを迎え10人編成で完全体となる。2023年8月9日、ALBUM『BIRTH OF COSMO』にて韓国で正式デビュー。日本では正式デビュー前にも関わらず全国5大都市ZeppTourの開催や、日韓でメンバー主演ドラマが放送されるなど高い人気が証明されている。さらに、2023年11月29日の日本デビューを間近に控え東京有明アリーナで行われた単独公演『BIRTH OF COSMO』は、2日間3公演で24000人の観客を魅了し成功を収めた。彼らが歩み続けた日本デビューまでの軌跡を映し出し、辿る。予告編では東京有明アリーナ公演の様子だけでなく、過去映像が詰め込まれているのが垣間見える。メンバーは今回の映画について、「スクリーンに僕達の姿が出るなんて、とても幸せです!」「この全てのことはコスモのおかげで実現できたということを覚えていてくれたら嬉しいです!」とコメントを寄せた。グループの現在地、そして彼らが見据える未来を描く。ポスターは、東京有明アリーナにて行われたグループ単独公演「BIRTH OF COSMO」の印象的なシーンを切り取ったビジュアルに。シンプルながら、n.SSignとCOSMOとのそれまでの軌跡を辿る本作への期待が膨らむスタイリッシュなものに仕上がった。(modelpress編集部)・n.SSignグループ全体こんにちはn.SSignです!スクリーンに僕たちの姿が出るなんて、とても幸せです!どうかコスモの皆さんにも楽しく見ていただけたら嬉しいですし、この全てのことはコスモのおかげで実現できたということを覚えていてくれたら嬉しいです!これからもよろしくお願いします!これからもっともっと成長していくn.SSignを期待していてください。ありがとうございます!・카즈타:カズタn.SSignがこれまで、どんな道を歩いてきたのか分かる内容になっていると思います。全てはCOSMOが側にいてくれたから、今の僕たち過去の僕たちが頑張れたんだと僕は思っています。これからも僕たちの側にいてください!愛してます!!・에디:エディコスモのおかげで僕たちの力にもなってて、ステージ上での熱いパフォーマンスを映画でお見せする事ができるようになりました!すごく光栄ですし、ビハインドで僕たちの様々な姿や行動が公開されるので少し緊張もしますね、フフ、楽しみにしていてください〜。・준혁:ジュニョクファンの方々が今まで見たことがない僕たちの姿を映画でお見せすることができるという事が、とてもありがたいです。いつもコスモのために努力をして、どのくらい想っているのかお見せする事ができる機会にとても感謝しています。・성윤:ソンユンエンサインで作られた映画が公開されるという事が、未だに実感が湧かない程とてもありがたく、いい思い出だなと思います。僕たちが歩いて来た道を、たくさんの方々にお見せすることができてすごく光栄です。これからも、かっこいい姿をお見せできるよう活動を続けていきたいと思います。・로빈:ロビンコスモ!!コスモのおかげでエンサインの映画が出ることになったのですがコスモがいなかったらできなかったと思います。いつもn.SSignのそばにいてくれて、とてもありがたいし、これからも僕たちが努力している姿をたくさんお見せできるようもっと一生懸命頑張ります。・한준:ハンジュン僕たちn.SSignの姿を映画として公開されるなんて、未だに信じられません!!こういう全ては、いつも一生懸命応援してくれるコスモのおかげだと思います。どんな姿が映像に込められているのか、僕自身も気になります!!一緒に楽しく観覧しましょう、フフ、いつも愛してます。・로렌스:ロレンス僕の愛するコスモ〜!おかげ様でn.SSignの色んな姿がやっと!映画でお見せすることができるようになりました!毎回言ってるけどいつもn.SSignを応援してくれて愛してくれるコスモに「ありがとう」と伝えたいです〜。コスモをガッカリさせないように、もっと一生懸命頑張らないといけないなっていつも思ってます!これからもたくさん愛してください!!・희원:ヒウォン僕たちの今まで見たことがない新しい姿も、たくさん詰まっているので楽しみにしていてください!コスモ愛してます〜。【Not Sponsored 記事】