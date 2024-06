【モデルプレス=2024/06/14】6月17日に1stミニアルバム『RIIZING』をリリースするRIIZE(ライズ)。新曲ティーザービジュアルに映るショウタロウ(SHOTARO)の姿が、矢沢あいによる人気漫画『NANA』にそっくりだと韓国でも話題になっている。アルバムのタイトル曲「Boom Boom Bass」は、ベースギターの演奏を通じてお互いへのときめきを自由に表現する若者たちの姿を描く。ファンキーなディスコビートとグルーヴィーなベースラインが響くポップダンスナンバーである。

WHO FOUND THAT BASS? #1



RIIZE ??? 【RIIZING - The 1st Mini Album】

? 2024.06.17 6PM (KST)#RIIZE #???#RISEandREALIZE#BoomBoomBass #RIIZE_BoomBoomBass#RIIZING pic.twitter.com/mnHJMjHc1a