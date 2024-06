TWS、2ndミニアルバム『SUMMER BEAT!』のトレーラー公開！想像と現実を行き来するストーリーが展開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『SUMMER BEAT!』にはタイトル曲「If I’m S, Can You Be My N?」をはじめ、計6曲を収録!

TWSが2ndミニアルバム『SUMMER BEAT!』のアルバムトレーラーをYouTubeで公開した。

映像は爽やかな音楽とともに、夏の日の下校途中のアジトを構想するTWSの姿で始まる。 その後、メンバーたちが自分の関心事について話をするたびに、背景がくるくると転換され、映画のように彼らの想像と現実を行き来するストーリーが繰り広げられる。

バスケットボールと漫画本、ダンス、プール、旅行など「それぞれ好きなもの」を分かち合う少年たちの姿が天真爛漫だ。

そしてついに彼らは市内と森を横切って都心のなかのアジトに向かい、その空間を満たしていく。映像の最後に天体望遠鏡でみずがめ座の流星雨を一緒に見て、プールに飛び込む場面は夏の日に青春のロマンが感じられる。

所属事務所のPLEDIS Entertainmentは「“共にすることに対する楽しみ、ドキドキ”は今回のアルバムを貫く主な叙事」として「TWSのきらびやかな夏が始まるだろう」と予告した。

『SUMMER BEAT!』は現在、予約受付中で、日本では6月25日に発売。アルバムにはタイトル曲「If I’m S, Can You Be My N?」をはじめ、計6曲が収録される。

また、本作の発売記念イベントや、ラッキードローイベントの開催も決定している。詳細はオフィシャルサイトで。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

リリース情報

2024.06.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「hey! hey!」

2024.06.25 ON SALE

MINI ALBUM『SUMMER BEAT!』

※韓国発売日:6月24日

TWS OFFICIAL SITE

https://tws-official.jp/