「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、園内ショップ「カントリーマーケット」と「サンリオキャラクターコレクション」の2店舗がリニューアルオープン!

「カントリーマーケット」はナチュラルな雰囲気漂う店内へリニューアルされ、「キャラクターパレード」から「サンリオキャラクターコレクション」に名称が変更されます。

それぞれの店舗では様々なサンリオキャラクターグッズが販売されます☆

ハーモニーランド「カントリーマーケット/キャラクターパレード」リニューアルオープン

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにある、園内ショップ「カントリーマーケット」と「キャラクターパレード」がリニューアルオープン!

「カントリーマーケット」はぬくもりのあるナチュラルな雰囲気漂う店内へリニューアルされ、ハーモニーランドオリジナルのグッズやお菓子などが販売されます。

「キャラクターパレード」は「サンリオキャラクターコレクション」に名称を変更。

ピンクとミントグリーンを基調とした店内で様々なサンリオキャラクターグッズが販売されます。

どちらのショップも、リニューアルを記念した先着プレゼントが実施される予定です。

カントリーマーケット

リニューアルオープン予定日:2024年6月21日(金)

場所:ハーモニーパーク 時計台下

ハーモニーランド限定のグッズとお菓子などが並ぶ「カントリーマーケット」は、木のぬくもりを感じる店内へとリニューアル。

木目とアイアンが、温かみがありながらもシックで落ち着いた空間を演出しています。

店内の至るところに、「ハローキティ」や「シナモロール」などをはじめとしたサンリオキャラクターがあしらわれているのも見どころです。

広々とした店内で、お土産から自分へのプレゼントまでゆっくりとお買い物を楽しめます☆

サンリオキャラクターコレクション(旧 キャラクターパレード)

リニューアルオープン予定日:2024年7月12日(金)

場所:ハーモニーパーク 旧キャラクターパレード

たくさんのサンリオキャラクター グッズが大集合するお店「キャラクターパレード」

「キャラクターパレード」は、ピンクとミントグリーンを基調とした、ネオンが輝く明るくあざやかなお店「サンリオキャラクターコレクション」へとリニューアルされます。

お店では、ぬいぐるみをはじめ様々なサンリオキャラクターのグッズが販売される予定です。

店内に設置される、幅約3メートルもある「ハローキティ」の飾り棚も見どころの一つ。

キャラクターが園内で遊ぶ様子を描いた、遊び心のある壁紙もポイントです☆

「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」の園内ショップ2店舗がリニューアル。

「カントリーマーケット」は、2024年6月21日、「サンリオキャラクターコレクション」は2024年7月12日リニューアルオープン予定です☆

