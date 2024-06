長谷部誠氏がABEMAのEURO解説に登場！…開幕戦＆決勝を担当へ「熱く見届けたいと思います」

ABEMA(アベマ)は14日、全51試合を無料生中継するEURO2024にて、元日本代表の長谷部誠氏がスペシャルサポーターに就任し、開幕戦および決勝の解説を担当することを発表した。欧州サッカー連盟(UEFA)が主催するEUROは原則4年ごとに行われ、今回で通算17回目の開催となる。ドイツで開催される今回のEURO2024は現地時間14日に開幕を迎え、合計24チームが欧州最強の座をかけ、約1カ月間に渡って激戦を繰り広げる。

今大会の放送については、ABEMAが日本史上初となる全51試合無料生中継を実現。試合毎の名場面をまとめた速報ダイジェスト映像やフルマッチの見逃し映像の全試合無料配信に加え、厳選15試合をABEMAオリジナルの日本語実況・解説付きで中継することが発表されていた。そしてこの度、日本代表として歴代7位の通算114キャップを誇り、2023−24シーズン限りで現役生活を終えた長谷部氏がABEMA「UEFA EURO 2024」スペシャルサポーターに就任することに。また、日本時間6月15日の開幕戦「ドイツvsスコットランド」で初解説を務め、7月15日の決勝戦の解説も担当することが決定した。同氏は就任に際して次のようなコメントを発表している。「この度、ABEMA「UEFA EURO 2024」スペシャルサポーターに就任いたしました長谷部誠です。個人的に今回のユーロはドイツという事で多くの試合をプライベートで現地観戦しようとしていた矢先、数日前にスペシャルサポーターのお話をいただきました。私の第二の故郷ドイツで開催されるユーロをとても楽しみにしています」「こちらドイツは大会を盛り上げようと至る所でイベントが行われ、雰囲気はとても高まっています!現地ドイツからスタジアムの様子だけでなく、街の盛り上がりなどを日本の皆様にお伝え出来ればと思っております。日本でもABEMAで全51試合無料生中継という事で、日本サッカーに関わる人間として日本でこのトップレベルの試合を見られる事の意義を強く感じます! 日本の皆様と共に世界のトップレベルの戦いを熱く見届けたいと思います!」また、ABEMAで中継する日本語実況解説付き・全15試合の解説に、元日本代表の槙野智章氏をはじめ、元Jリーガーの林陵平氏や元北朝鮮代表の鄭大世氏が出演することも併せて発表されている。日本語実況付き・全15試合の詳細は以下の通り。※表記は日本時間・グループステージ(6試合)ドイツ vs スコットランド 6月15日(土)4:00〜 解説:長谷部誠、林陵平 実況:下田恒幸スペイン vs クロアチア 6月16日(日)1:00〜 解説:林陵平 実況:下田恒幸デンマーク vs イングランド 6月21日(金)1:00〜 解説:槙野智章 実況:下田恒幸スペイン vs イタリア 6月21日(金)4:00〜 解説:林陵平 実況:北川義隆オランダ vs フランス」 6月22日(土)4:00〜 解説:林陵平 実況:下田恒幸フランス vs ポーランド 6月26日(水)1:00〜 解説:林陵平 実況:下田恒幸・ラウンド16(2試合)・準々決勝(4試合)・準決勝(2試合)・決勝 7月15日(月)4:00〜 解説:長谷部誠、槙野智章 実況:寺川俊平