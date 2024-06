◆「GAKUSEI RUNWAY」規模拡大で開催

【モデルプレス=2024/06/14】6月16日に大阪・リバープレイス/なんばHatchにて「KANSAI COLLECTION」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY」が開催される。ここでは見どころを紹介していく。第3弾となる今回は予選をリバープレイス、予選を勝ち抜いた大阪選抜モデルのステージをなんばHatchにて開催。過去最高動員数を目指す。

◆観客投票によりリアルタイムで選抜モデル発表

◆おさき・さくら・あみか・「今日好き」メンバーら、豪華ゲストが登場

◆Lienel・AVAM・めるぷちのアーティストステージも

◆「GAKUSEI RUNWAY」開催概要

約600人の参加者の中、来場者による会場内投票で選ばれる選抜モデル300人だけが次のステージに進出。夢の「KANSAI COLLECTION」ステージに出演できるグランプリ・準グランプリの発表は8月1日に開催される「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」にてリアルタムで発表予定だ。また、リバープレイスでは、「リユースの意識を同世代の若者に広めていきたい」と語る、現役大学生2人が共同代表を務める学生企業株式会社HAGI主催の人気インフルエンサーの私物が購入できるフリーマーケット「RE FASHION MARKET」も同時開催。若い世代に向けて「衣類を捨てるのではなく、必要な人に購入してもらうことで『私のいらないものはだれかの必要なもの』」ということを再認識するメッセージを伝える。全てはイベント当日に行われる来場者による会場投票次第。予選の投票結果をリアルタイムで集計し、その場で発表。予選を勝ち抜いた300人の大阪選抜モデルだけがなんばHatchにて行われるステージへ進む。600人の参加者全員は有名芸能事務所からオファーが来る可能性がある。出演者のSNS総フォロワー数は68,966,803人以上。Z世代に熱狂的な支持を得ているタレントやクリエイターが勢揃いする。憧れのルックスと親しいイメージで通称「おさく」として若者に絶大な支持を得ているおさき、さくら、フォーエイト48のメンバーでソロでの活躍も期待されるあみか、TikTokで「バズ」を生み出している謎のJK集団から誕生した待望のアイドルグループ「友達がかわちぃ」のメンバー・宇塚千夏、小浜菜摘、渚沢莉仔ら豪華ゲストが出演決定。また、ABEMA「今日、好きになりました。」の歴代人気メンバー、岡田蓮、中島結音、寺島季咲、野咲美優、古澤里紗、横田未来がステージに登場する。他にも幼馴染男女3人組で活動中のYouTuber・PKA、仲良し3姉妹クリエイターとして人気を集めている、ろこまこあこ、雑誌モデルや女優として活躍している水瀬紗彩耶、「とんでもない美少年がいる」との話題から人気が上昇し、多方面で活躍の場を広げている翔ら、Z世代に絶大な人気を誇る豪華ゲストの出演が決定している。かっこいいステージとギャップのある可愛さが魅力の7人組アイドルグループAVAM、「カワイイをスタート」小中学生向けの人気YouTubeグループ・めるぷち、EBiDAN AUDITIONを経て結成された6人組のメインボーカル&ダンスグループ・Lienelが出演する。イベントのメインMCは前回に続きモデル、MCとして活躍の場を広げている大倉士門が務める。なお、イベント当日の全貌は公式TikTokよりライブ配信される。(modelpress編集部)開催名称:GAKUSEI RUNWAY produce by KANSAI COLLECTION開催日程:2024年6月16日(日)開催場所:リバープレイス:開演 12:30 終演 15:30なんばHatch:開場 16:30 開演 17:00 終演 21:00※大雨・荒天の場合なんばHatchにて開催 開演 14:30 終演 20:45MC:大倉士門SPECIAL GUEST:あみか(フォーエイト48)、岡⽥蓮、おさき、かとゆり、さくら、翔、じゅんな・ゆうな、せきぐちりさ、ちせ、寺島季咲、中島結⾳、永野好⾳、野咲美優、はねまりチャンネル、Hinata、ひまひま、HIMAWARIちゃんねる、PKA、古澤⾥紗、⽔瀬紗彩耶、みゆう、Mumei、緩苺、横⽥未来、ろこまこあこ and moreGUEST: あいなん、今井暖⼤、うざみ、宇塚千夏(友達がかわちぃ)、⼤⻄陽⽻、KYOKA、⼯藤瑠蒔愛、このは、⼩浜菜摘(友達がかわちぃ)、コーラのこだわり はな、しとうもも、しょうやん男三兄弟、世古⼄⽻、⾼橋かの、渚沢莉仔(友達がかわちぃ)、新居歩美、林姫奈妙、ひかる、澪川舞⾹、みみりん、百⽥汐⾥、momoho、⼭⽥寿々、優⾳、吉⽥⽻花、りりか、るーるる、れねぴ and moreARTIST:AVAM、めるぷち、Lienel and more【Not Sponsored 記事】