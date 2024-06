ドイツの新たな天才、開催国優勝の期待背負う躍進レバークーゼン支えたゲームメーカー/フロリアン・ヴィルツ(ドイツ代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■ドイツ代表出場回数:14大会連続14回目最高成績:優勝(1972、1980、1996)

ユーロ2020結果:ベスト16予選結果:開催国監督:ユリアン・ナーゲルスマン◆注目選手MFフロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)2003年5月3日(21歳)2023-24シーズンに圧倒的な強さを見せつけたレバークーゼンを牽引した21歳の若きアタッカー。ケルンのアカデミーからレバークーゼンのアカデミーに加入すると、2020年5月に17歳15日とブンデスリーガ史上3番目の若さでデビューした。同じドイツ代表でありレバークーゼン出身のFWカイ・ハヴァーツ(アーセナル)を上回る才能として期待を集めると、2020年6月には17歳34日でブンデスリーガ史上最年少ゴールを記録。順調に羽ばたくと思った中、2021-22シーズンの終盤にヒザの前十字じん帯を断裂し長期離脱となった。それでも復活を果たし、2023-24シーズンは公式戦49試合に出場し18ゴール20アシストを記録。類稀なる創造性に加え、ゴールに直結するプレーの精度が増したヴィルツは、シーズンわずか1敗のチームにおいて躍進の立役者となった。また、ドイツ代表としてもユリアン・ナーゲルスマン監督が就任して以降は8試合中7試合で先発出場。[4-2-3-1]の左サイドでプレーしており、開催国としての4度目の優勝への原動力として期待を受けている。◆試合日程6月14日(金)《28:00》※開幕戦【A】 ドイツ代表 vs スコットランド代表6月19日(水)《25:00》【A】ドイツ代表 vs ハンガリー代表6月23日(日)《28:00》【A】スイス代表 vs ドイツ代表◆招集メンバーGK1.マヌエル・ノイアー(バイエルン)12.オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)22.マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)DF2.アントニオ・リュディガー(レアル・マドリー/スペイン)3.ダビド・ラウム(RBライプツィヒ)4.ヨナタン・ター(レバークーゼン)6.ジョシュア・キミッヒ(バイエルン)15.ニコ・シュロッターベック(ドルトムント)16.ヴァルデマール・アントン(シュツットガルト)18.マキシミリアン・ミッテルシュタット(シュツットガルト)20.ベンヤミン・ヘンリクス(RBライプツィヒ)24.ロビン・コッホ(フランクフルト)MF5.パスカル・グロス(ブライトン&ホーヴ・アルビオン/イングランド)8.トニ・クロース(レアル・マドリー/スペイン)10.ジャマル・ムシアラ(バイエルン)11.クリス・ヒューリッヒ(シュツットガルト)17.フロリアン・ヴィルツ(レバークーゼン)19.レロイ・サネ(バイエルン)21.イルカイ・ギュンドアン(バイエルン)23.ロバート・アンドリッヒ(レバークーゼン)25.エムレ・ジャン(ドルトムント)FW7.カイ・ハヴァーツ(アーセナル/イングランド)9.ニクラス・フュルクルク(ドルトムント)13.トーマス・ミュラー(バイエルン)14.マキシミリアン・バイアー(ホッフェンハイム)26.デニス・ウンダブ(シュツットガルト)