舞台は、30余年前の台北郊外。

主人公は11歳の少年。映画「オールド・フォックス 11歳の選択」(監督=シャオ・ヤーチュエン/蕭雅全、6月14日公開)は、ずいぶん前の、知らない街の、小さな男の子をめぐる話なのだけれど、引き込まれずにいられない。郷愁を誘う市井の風景、哀歓こもごもの人間模様、その真ん中にいる才能豊かな子役バイ・ルンイン(白潤音)。この映画は、目に映るものの力、人の姿で観客を立ち止まらせ、心を揺らし、何が一番美しいと思うかを問う。金が圧倒的な力を持つこの世界で何を大切に生きていたいかを問う。それは、劇中で主人公が直面する問いであり、私たち一人一人が改めて向き合うべき問いでもある。(編集委員 恩田泰子)

台湾のアカデミー賞とも言われる伝統的映画賞「金馬奨」で最優秀監督賞など4冠に輝いた作品。監督のシャオは、巨匠ホウ・シャオシェン(侯孝賢)監督による「フラワーズ・オブ・シャンハイ」で助監督を務めた後、長編監督デビューし、これが4作目。いずれの作品でも、シャオの才能を高く買うホウがプロデューサーを務めてきた。今作は、台湾と日本の合作で、門脇麦も出演。主人公の父親の初恋の相手だった、憂いを秘めたマダムを印象深く演じている。

物語の舞台は1989年から90年、投資ブームの影響で台湾の人々の生き方、価値観が大きな変化にさらされていた頃。

バイが演じる主人公リャオジエは、父親のタイライ(「1秒先の彼女」のリウ・グァンティン/劉冠廷)と賃貸アパートに住んでいる。父子共通の望みは、自分たちの家を買って理髪店を開くこと。それは亡き、リャオジエの母親の願いでもあった。タイライはレストランの給仕長として働く一方、内職と節約にいそしみ、こつこつ貯金をしてきた。だが、気づけば世の中は変わっていて、夢になかなか手が届かない。バブル景気で不動産価格は跳ね上がっていた。

階下で麺店を営む夫婦をはじめ、身近な人々は株でもうけているのに、タイライは相変わらず。リャオジエはもどかしくてたまらない。あと3年と父は言うが、それって1095日もある! 世の中は不公平だと不満を募らせるリャオジエに、アパートの家主でもある老獪(ろうかい)な事業家のシャ(アキオ・チェン/陳慕義)はなぜか目をかける。会うたびに家を売ってほしいと懇願するリャオジエに、強者となるためのセオリーを教え始める。リャオジエは父とは正反対、「腹黒いキツネ」と呼ばれる成功者から少しずつ影響を受けていく。

この映画にはさまざまな人々が登場する。金で人を踊らせようとする者、踊る者、踊らない者。他者のことなどお構いなしでのし上がったシャのような人間もいれば、見返りを求めず他者を気遣うタイライのような男もいる。世で言うところの勝ち組はシャで、負け組はタイライ。誰だって金は要る。それも多いに越したことはない。

ただ、本作は、世間の物差しではなく、監督のまなざしで人々を映し出す。登場人物がそれぞれどんな人間か、説明的な言葉は使わず、一人一人の姿や日常的な言動、そして時には記憶や心象を、照明や色調に至るまで神経の行き渡った映像をもって見せていく。その中にあって、本当に美しいものは何か。観客は、再発見していくことになる。時代と人間のはざまで生きる主人公と一緒に心を揺らしながら。

父を愛しながらも、母を恋い、彼女の幻影を追うように家を求めるリャオジエ。そのまだ子供っぽい体の中にひしめき合うさまざまな感情を、演じるバイは、まなざし一つから、なんでもないような動作から、静かにあふれ出させる。いとも自然に。目が離せなくなる。2017年のスクリーンデビュー作「Mr.LONG/ミスター・ロン」(SABU監督)でもそうだったが、この若い俳優は見ても見ても見飽きない。

したたかな成功者の心のひだを演じるアキオ・チェンも見事。そして、タイライ役のリウ・グァンティン。本作は彼の姿によって完成されていると思う。実直だが単純ではない。いろんなことをのみこんで、他者にちゃんと気を配りながら、すっと背筋を伸ばして生きていく。その背中のりりしさ、横顔の美しさといったら。終盤の姿は、彼自身がつつましく発光しているようにも映る。

<あなたが見る世界こそが、あなたの映画を作るもの>。ホウ・シャオシェンはかつて、映画制作を学ぶ学生たちに向かって、こう語った(『侯孝賢の映画講義』みすず書房刊)。本作を貫くシャオ・ヤーチュエン監督のまなざしは、広く、深く、やさしいけれど、妙な湿り気を帯びていない。時代の狂騒やひずみ、女たちが直面する凶暴な現実もしかと描き出される。そんな世界で11歳はどんな選択をして、どんな人生を歩むのか。待っているのは、ああ、こういう「のみこみ方」があったのかと思わされる結末。にやりとさせられつつも、じんとくる。かっこいいのだ。

クリス・ホウ(侯志堅)が担当した音楽も、物語とともに心に残る。登場人物の人生と結びつく歌の使い方も極上だ。

◇「オールド・フォックス 11歳の選択」(原題:老狐狸/英題:Old Fox)=2023年/台湾・日本/上映時間:112分/字幕翻訳:小坂史子/配給:東映ビデオ=6月14日から東京・新宿武蔵野館ほか全国公開