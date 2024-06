aespa、新曲「Supernova」がドバイの噴水ショーのBGMに選定！K-POPガールズグループ初

aespaの新曲「Supernova」が、ドバイのウォーターエンターテインメントショー「IMAGINE Show」のBGMに選ばれた。1stフルアルバムのダブルタイトル曲「Supernova」は9日(現地時間)から1年間、ドバイのフェスティバル・シティ・モール前のドバイ運河(Festival Bay)で開かれる、超大型ウォーターエンターテインメントショー「IMAGINE Show」のBGMとして使われる。本日(14日)、これを記念するローンチイベントも行われる予定で、期待が高まっている。

Get ready to experience the new IMAGINE show

Supernova by aespa

