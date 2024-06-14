EUROで24年ぶり勝利へ…ルーマニア代表メンバーが決定
ルーマニアサッカー連盟(FRF)は今月、ルーマニア代表のEUROメンバーを発表した。
ルーマニアは2大会ぶり6回目の出場で、2000年大会以来の勝利を目指す。グループリーグではウクライナ、ベルギー、スロバキアと対戦する。
以下、ルーマニア代表メンバー
▽GK
1 フロリン・ニツァ(ガズィアンテプ)
12 ホラチウ・モルドバン(A・マドリー)
16 シュテファン・タルノバヌ(FCSB)
▽DF
2 アンドレイ・ラツィウ(ラージョ)
3 ラドゥ・ドラグーシン(トッテナム)
4 アドリアン・ルス(パフォス)
5 イオヌツ・ネデルセアル(パレルモ)
11 ニクショル・バンク(ウニベルシタテア・クライオバ)
15 アンドレイ・ブルカ(アルオフドゥード)
22 バシレ・モゴシュ(クルージュ)
24 ボグダン・ラコビシャン(ラクフ・チェンストホバ)
▽MF
6 マリウス・マリン(ピサ)
8 アレクサンドル・チクルダウ(コンヤスポル)
10 ヤニス・ハジ(アラベス)
13 バレンティン・ミハイラ(パルマ)
14 ダリウス・オラル(FCSB)
17 フロリネル・コマン(FCSB)
18 ラズバン・マリン(エンポリ)
20 デニス・マン(パルマ)
21 ニコラエ・スタンチュ(ダマク)
23 デイアン・ソレスク(ガズィアンテプ)
26 アドリアン・シュト(FCSB)
▽FW
7 デニス・アリベク(ムアイザル)
9 ゲオルゲ・プシュカシュ(バーリ)
19 デニス・ドラグシュ(ガズィアンテプ)
25 ダニエル・ビルリゲア(クルージュ)
ルーマニアは2大会ぶり6回目の出場で、2000年大会以来の勝利を目指す。グループリーグではウクライナ、ベルギー、スロバキアと対戦する。
以下、ルーマニア代表メンバー
▽GK
1 フロリン・ニツァ(ガズィアンテプ)
12 ホラチウ・モルドバン(A・マドリー)
16 シュテファン・タルノバヌ(FCSB)
▽DF
2 アンドレイ・ラツィウ(ラージョ)
4 アドリアン・ルス(パフォス)
5 イオヌツ・ネデルセアル(パレルモ)
11 ニクショル・バンク(ウニベルシタテア・クライオバ)
15 アンドレイ・ブルカ(アルオフドゥード)
22 バシレ・モゴシュ(クルージュ)
24 ボグダン・ラコビシャン(ラクフ・チェンストホバ)
▽MF
6 マリウス・マリン(ピサ)
8 アレクサンドル・チクルダウ(コンヤスポル)
10 ヤニス・ハジ(アラベス)
13 バレンティン・ミハイラ(パルマ)
14 ダリウス・オラル(FCSB)
17 フロリネル・コマン(FCSB)
18 ラズバン・マリン(エンポリ)
20 デニス・マン(パルマ)
21 ニコラエ・スタンチュ(ダマク)
23 デイアン・ソレスク(ガズィアンテプ)
26 アドリアン・シュト(FCSB)
▽FW
7 デニス・アリベク(ムアイザル)
9 ゲオルゲ・プシュカシュ(バーリ)
19 デニス・ドラグシュ(ガズィアンテプ)
25 ダニエル・ビルリゲア(クルージュ)