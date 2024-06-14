　ルーマニアサッカー連盟(FRF)は今月、ルーマニア代表のEUROメンバーを発表した。

　ルーマニアは2大会ぶり6回目の出場で、2000年大会以来の勝利を目指す。グループリーグではウクライナ、ベルギー、スロバキアと対戦する。

以下、ルーマニア代表メンバー

▽GK

1 フロリン・ニツァ(ガズィアンテプ)

12 ホラチウ・モルドバン(A・マドリー)

16 シュテファン・タルノバヌ(FCSB)

▽DF

2 アンドレイ・ラツィウ(ラージョ)

3 ラドゥ・ドラグーシン(トッテナム)

4 アドリアン・ルス(パフォス)

5 イオヌツ・ネデルセアル(パレルモ)

11 ニクショル・バンク(ウニベルシタテア・クライオバ)

15 アンドレイ・ブルカ(アルオフドゥード)

22 バシレ・モゴシュ(クルージュ)

24 ボグダン・ラコビシャン(ラクフ・チェンストホバ)

▽MF

6 マリウス・マリン(ピサ)

8 アレクサンドル・チクルダウ(コンヤスポル)

10 ヤニス・ハジ(アラベス)

13 バレンティン・ミハイラ(パルマ)

14 ダリウス・オラル(FCSB)

17 フロリネル・コマン(FCSB)

18 ラズバン・マリン(エンポリ)

20 デニス・マン(パルマ)

21 ニコラエ・スタンチュ(ダマク)

23 デイアン・ソレスク(ガズィアンテプ)

26 アドリアン・シュト(FCSB)

▽FW

7 デニス・アリベク(ムアイザル)

9 ゲオルゲ・プシュカシュ(バーリ)

19 デニス・ドラグシュ(ガズィアンテプ)

25 ダニエル・ビルリゲア(クルージュ)