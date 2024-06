京王プラザホテル八王子の2階レストラン「ル クレール」にて、ホテル開業30周年とサンリオキャラクターズ ルーム1周年を記念した「ハローキティ・マイメロディ・クロミのアニバーサリーブッフェ」を開催!

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と「マイメロディ」「クロミ」の世界観をイメージした特別なブッフェです☆

京王プラザホテル八王子「ル クレール」開業30周年/サンリオキャラクターズ ルーム1周年記念「ハローキティ・マイメロディ・クロミのアニバーサリーブッフェ」

提供期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

※お盆期間 2024年8月13日(火)〜8月15日(木)ディナーブッフェを追加開催

提供店舗:2階/レストラン〈ル クレール〉

ランチ料金:・平日:大人4,000円/小学生2,500円/幼児(4歳〜5歳)1,200円・土日祝日:大人4,500円/小学生2,500円/幼児(4歳〜5歳)1,200円時間:・平日11:30〜15:30 【105分制】・土日祝日:1部 11:30〜13:15/2部 13:30〜15:15ディナー料金:・金曜日:大人6,000円/小学生3,500円/幼児(4歳〜5歳)1,200円・土日祝日:大人6,500円/小学生3,500円/幼児(4歳〜5歳)1,200円時間:・金曜日17:00〜21:00【時間制限なし】・土日祝日:土日祝日 17:00〜21:00【120分制】

平日ランチWEB予約限定価格:

内容:前日18時までにWEB予約すると平日13:30〜15:00の時間に限り大人料金4,000円が3,400円にて利用できます

※お盆期間 2024年8月13日(火)〜8月15日(木)は対象外です

問合せ・予約:(042)656-6721【レストラン予約直通】10:00〜18:00

内容:

メニューハローキティのメキシカンタコス/マイメロディの玉子サンド/クロミの頭巾がキュートな太巻き寿司/ポークソテー マスタードソース(ランチ限定)/牛肉のトマト煮(ランチ限定)/チキンソテー 赤ワインソース/ベーコンと夏野菜のアヒージョ/白身魚のブイヤベース/グラナパダーノで和えるスパゲティ/中華点心/冷製コーンスープ/カリフラワーとリンゴのブランマンジェ/フライ盛り合せ/京王プラザホテル特製カレー/ローストビーフ(ディナー限定)/鴨のロースト ベリーソース(ディナー限定)ほかデザートハローキティのいちごショートケーキ/マイメロディのピンクムース/クロミのベリームース/マイメロディ・クロミのタルトレット/ハローキティ・マイメロディ・クロミのカラフルゼリー/オレンジショコラ/ハローキティも大好き ココナッツバナナマフィン/チョコレートファウンテン/ スフレフロマージュ(ディナー限定)

京王プラザホテル八王子の2階レストラン「ル クレール」にて、ホテル開業30周年とサンリオキャラクターズ ルーム1周年を記念して「ハローキティ・マイメロディ・クロミのアニバーサリーブッフェ」を開催。

世界中から愛されている「ハローキティ」と幅広い世代に人気の高い「マイメロディ」「クロミ」の世界観をイメージした特別なブッフェです。

スイーツには、リボンとハートをあしらった「ハローキティ」のいちごショートケーキや、いちごムースにピンクの頭巾のシルエットとお花畑のようなデコレーションが施された「マイメロディ」のピンクムースが登場。

ほかにも「クロミ」をイメージした紫色をモチーフにしたベリームースや「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」をイメージしたカラーをミックスしたゼリーなど、どれもかわいさ溢れるスイーツが並びます。

お料理には、「ハローキティ」が描かれたメキシカンタコスや「マイメロディ」の玉子サンドに、「クロミ」の頭巾をのせた太巻き寿司など、気分を盛り上げてくれるかわいい料理も登場します。

そのほか、ポークソテー(ランチ)、ローストビーフ(ディナー)や白身魚のブイヤベース、ベーコンと夏野菜のアヒージョなど多彩なメニューが提供されます☆

スペシャルシート

席数:1日3テーブル限定(最大3名まで) ※要予約

料金:1テーブル利用料金1,500円 ※ランチ・ディナー共通

時間:

ランチ:・平日ランチ:11:30〜15:30【105分制】・土日祝日ランチ:1部11:30〜13:15/2部13:30〜15:15※お盆期間は2部制ですディナー:・金曜日:17:00〜21:00【時間制銀なし】・土日祝日:17:00〜21:00【120分制】

特別企画として「ハローキティ」の大きなぬいぐるみとキャラクターをイメージしたカラーのウェルカムドリンクが一緒に楽しめるスペシャルシートも登場。

昼夜ともに3テーブル限定で販売されます。

「ハローキティ」と「マイメロディ」「クロミ」の世界観をイメージした特別なブッフェ。

京王プラザホテル八王子の2階レストラン「ル クレール」にて、2024年7月1日から期間限定で開催される「ハローキティ・マイメロディ・クロミのアニバーサリーブッフェ」の紹介でした☆

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652152

※3歳以下のお子様は無料

※ランチ、ディナーともにドリンク付き(コーヒー、紅茶、ソフトドリンク 各種)

※金曜日ディナーは、飲み放題、時間制限なし。特別料金として通常料金2,500円を1,500円にて提供されます

※写真はイメージです

※予告なく内容を変更となる場合があります

