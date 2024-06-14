Steam版「キングダム ハーツ」シリーズ、本日6/14配信開始！ 31%OFFセールも実施！
スクウェア・エニックスは本日2024年6月14日より、Steam版「キングダム ハーツ」シリーズの配信、および31％OFFのお得な価格で購入できる期間限定セールを開始した。また、配信を記念したフォロー＆リポストキャンペーンも公式Xにて開催中だ。
＜セール期間＞
2024年6月14日（金）〜 2024年7月12日（金）AM2:00まで
セール対象タイトル
KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
7,480円（税込）⇒セール価格（31％OFF） 5,161円（税込）
KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue
7,480円（税込）⇒セール価格（31％OFF）5,161円（税込）
KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）
9,680円（税込）⇒セール価格（31％OFF）6,679円（税込）
KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE
上記3タイトルがセットになったお得なオールインワンパッケージ
17,160円（税込）⇒セール価格（31％OFF）11,840円（税込）
「KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）」、または「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」をSteamで購入すると、ゲーム内で使用できるキーブレード「デッドオブナイト」を特典として入手することができる。
※購入特典「デッドオブナイト」（Steam）は、「KINGDOM HEARTS III」のゲーム内で使用可能
※購入特典「デッドオブナイト」（Steam）は、後日有料で頒布される可能性有り
※画像はイメージ
「キングダム ハーツ」シリーズ for Steam 発表トレーラー
Steam Deck OLED 1TBやマウスパッドが当たる Steam版「キングダム ハーツ」シリーズ 配信記念キャンペーン
本日より「キングダム ハーツ」公式XアカウントにてSteam版の配信を記念したフォロー＆リポストキャンペーンが開催中だ。「Steam Deck OLED 1TB」や「キングダム ハーツ / マウスパッド」など豪華な賞品があたるチャンスなのでぜひ参加しよう。
開催期間 :2024年6月14日（金）〜 2024年6月28日（金）23:59まで
応募方法
1,「キングダム ハーツ」公式Xアカウント（@_KINGDOMHEARTS）をフォローする
2,本キャンペーン期間中に対象投稿をリポストする
※リポスト対象の投稿はこちら
#Steam 版「#キングダムハーツ 」シリーズ- キングダム ハーツ (@_KINGDOMHEARTS) June 14, 2024
本日配信 31%OFFセール実施中
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
配信を記念したキャンペーンも開催
抽選で豪華賞品をプレゼント✨
1️⃣@_KINGDOMHEARTS をフォロー
2️⃣本投稿をリポスト
▽応募規約はこちらhttps://t.co/Fxz4tHlDwP#_KH
＜賞品・当選人数＞
Steam Deck OLED 1TB ×3名
キングダム ハーツ / マウスパッドVol. 1 ×10名
キングダム ハーツ / マウスパッドVol. 2 ×10名
キングダム ハーツ / マウスパッドVol. 3 ×10名
キングダム ハーツ / マウスパッドVol. 4 ×10名
※賞品の発送は2024年8月下旬頃を予定
※「Steam Deck OLED 1TB」にゲーム本編は含まれない
※最新のSteam Deck互換性の詳細は各Steamストアページにて
応募規約はこちらから⇒https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3104/
【タイトル情報】
■「KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-」
ジャンル：RPG
プレイ人数：1人
価格：7,480円（税込）
CERO：A（全年齢対象）
■「KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue」
ジャンル：RPG
プレイ人数：1人
価格：7,480円（税込）
CERO：A（全年齢対象）
■「KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）
ジャンル：RPG
プレイ人数：1人
価格：9,680円（税込）
CERO：A（全年齢対象）
■「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」
キングダム ハーツ インテグラム マスターピース
ジャンル：RPG
プレイ人数：1人
価格：17,160円（税込）
CERO：A（全年齢対象）
© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
>> Steam版「キングダム ハーツ」シリーズ、本日6/14配信開始！ 31%OFFセールも実施！ の元記事はこちら