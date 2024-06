ドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』に山下永玖（ONE N′ ONLY）ら新キャスト決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「原作があり、その登場人物を演じるという経験が今までなかったので“ワクワク”でした!」(ONE N’ ONLY山下永玖)

ドラマ特区で7月4日から放送する加藤史帆(日向坂46)、森カンナW主演『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』の新キャストとして、山下永玖(ONE N’ ONLY)、本田響矢、優希美青、久保乃々花、瀬戸かずやの出演が決定。併せて、原作オマージュの“あやひろ”ツーショット特写も解禁となった。

今回発表となった新キャストには、彩香(加藤史帆)のひとつ先輩のお調子者・熊谷亮役に人気ボーカルダンスグループのメンバーでありながら俳優としても活躍する山下永玖(ONE N’ ONLY)、彩香の優しい先輩で弘子が信頼を寄せる営業部・犀藤優也役に、国内外から圧倒的人気を誇る実力派・本田響矢、彩香の同期で親友の狛井理佐役には、朝ドラ『あまちゃん』他数々の話題作に出演する新鋭・優希美青、彩香の同期で、ある出来事をきっかけに仲良くなっていく亀田郁実役に、CM NOWのネクストガールに選ばれる他、Z世代を中心に大きな支持を集める久保乃々花が決定。

また、弘子(森カンナ)の過去を知るレズビアンバーのママ役に、元宝塚花組男役人気スター・瀬戸かずやが決定した。彩香と弘子を取り巻く多彩な登場人物がドラマを盛り上げる。ポップな笑いに包まれた“じれキュン”の恋模様を楽しみにしよう。

番組情報

ドラマ特区『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』

07/04(木)より順次放送スタート

MBS:07/04(木)より毎週木曜24:59~

テレビ神奈川:07/04(木)より毎週木曜23:30~ 他

※30分8話

※TVer、動画イズムにて見逃し配信1週間あり

原作:『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』(双葉社ACTION COMICS)

作者:Sal Jiang

主演:加藤史帆 森カンナ

出演:本田響矢、優希美青、山下永玖(ONE N‘ ONLY)、久保乃々花 / 瀬戸かずや 他

監督:のむらなお

脚本:下亜友美

(C)「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」製作委員会・MBS

(C)Sal Jiang/双葉社

ドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』番組サイト

https://www.mbs.jp/ayahiro/

ONE N’ ONLY OFFICIAL SITE

https://one-n-only.jp