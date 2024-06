ファミリーマートにて、ベトナム、タイ、韓国のアジアングルメが大集合した「香るアジア」フェアを開催!

ナンプラーやパクチーのエスニックな香りに加え、バジル、レモングラスなどのハーブを使ったフードなど、さまざまな香りを楽しめるメニューが登場します☆

ファミリーマート「香るアジア」フェア

発売日:2024年6月18日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートに、気温が上昇する6月頃におすすめのスパイス料理やエスニック料理が登場。

ベトナム、タイ、韓国のアジアングルメが大集合した「香るアジア」フェアが開催されます。

タイの人気料理「ガパオライス」や韓国料理で定番のキンパ、ベトナムのソウルフードでもある鶏肉のフォーなどがラインナップ☆

ガパオライスおむすび

価格:168円(税込)

タイの人気料理「ガパオライス」のおむすび。

鶏肉をナンプラーやオイスターソース、ホーリーバジル、バジルピューレを使用して炒めた、独特の香りと、ピリ辛な味わいが特徴です。

お肉とごはんの間に挟んだ卵黄ソースで、味わいの変化も楽しめます。

2種のキンパ

価格:498円(税込)

韓国料理で定番のキンパも「香るアジア」フェアにラインナップ。

コク深い味わいのプルコギ巻と、ごま油香る野菜ナムル巻の2種類を楽しめます。

※一部地域で仕様が異なります

半熟たまごの旨辛ビビンバ丼

価格:598円(税込)

韓国で人気の、牛焼肉やごま油の風味豊かな野菜ナムルに、やみつき感のある辛みそを混ぜて食べるビビンバ丼。

半熟たまごと一緒に食べることで、まろやかな味わいも楽しめます。

※沖縄県での販売はありません

あっさり味の鶏だしスープ 鶏肉のフォー

価格:550円(税込)

ベトナムのソウルフード鶏肉のフォーには、日本でも人気の米粉麺を使用。

鶏ガラベースのスープに魚醤を加えた本格的な風味のスープにレモングラスが香る一品です。

※沖縄県での販売はありません

タイ焼そば(パッタイ)

価格:538円(税込)

米粉麺を鶏だしやオイスターソース等で炒め、ナンプラーの風味を加えた甘酸っぱい味わいを楽しむ、タイのご当地人気メニュー「パッタイ」

海老、レモン、アーモンド、ねぎ、小エビ炒め、玉子そぼろなどをトッピングし彩り豊かに仕上げられた一品です。

蒸し鶏のサラダフォー

価格:

・関東地域 438円(税込)

・関東以外の地域 420円(税込)

鶏だしやレモン汁、ナンプラーなどを使用した、ドレッシングで食べるサラダフォー。

フォーは牛・野菜だし、シナモン、にんにく、生姜、レモングラス等で風味付けされています。

蒸し鶏や干し海老、野菜をトッピングした食べ応えのあるメニューです。

※関東発売品にはパクチーをトッピングしています

鶏焼肉のバインミー

価格:398円(税込)

販売地域:関東

ナンプラーの旨味を感じるチキンに、大根と人参のなますの爽やかな酸味がマッチしたバインミー。

トッピングのパクチーが香りと風味のアクセントになっています。

ベトナム、タイ、韓国のアジアングルメが大集合した、食欲そそるメニューが盛りだくさん。

ファミリーマートの「香るアジア」フェアは、2024年6月18日よりスタートです☆

