かっぱ寿司のスイーツブランド「ごちCAFE」に、パティシエ・シマ監修のチーズスイーツ2品が登場!

日本のトップパティシエのひとりである島田徹氏のパティスリーが監修した「クレーム・アンジュ」と「クレーム・アンジュ バニラパフェ」が販売されます☆

かっぱ寿司 ごちCAFE「パティシエ・シマ監修 チーズスイーツ」

販売期間:2024年6月20日(木)〜9月4日(水)予定

販売店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

かっぱ寿司のスイーツブランド「ごちCAFE」に、島田徹氏のパティスリー「パティシエ・シマ」監修の「チーズスイーツ」2品が登場!

食後のデザートにぴったりな「クレーム・アンジュ」と「クレーム・アンジュ バニラパフェ」が販売されます。

『クレーム・アンジュ』は、フランス・アンジュ地方の郷土菓子で、“神様のごちそう”とも呼ばれる「パティシエ・シマ」のスペシャリテ。

軽やかな食感でありながら余韻のある、これからの季節にぴったりなスイーツです☆

クレーム・アンジュ

価格:374円(税込)

ふんわりとした食感と濃厚ながらも優しい味わいが楽しめる「クレーム・アンジュ」

濃厚な味わいのクリームチーズと、爽やかな酸味とコクが特徴のフランス産フロマージュ・ブランをオリジナルブレンドしたレアチーズムースが使用されています。

トップにのせた甘酸っぱいラズベリーソースがアクセントになったデザートメニューです。

クレーム・アンジュ バニラパフェ

価格:495円(税込)

『クレーム・アンジュ』にホイップクリーム、ざくざく食感のフルーツグラノーラ、果肉感のあるストロベリーソース、バニラアイスを盛り込んだ「クレーム・アンジュ バニラパフェ」

様々な素材と甘み、酸味などが相まった美味しさを楽しむことができます。

クックダッセホワイトチョコを添えて、ラズベリーソースをトッピングし、コンデンスミルクをかけて仕上げたグラスデザートです☆

ごちCAFE:お持ち帰りスイーツ パティシエ・シマ監修『クレーム・アンジュ』

販売開始日:2024年6月20日(木)

販売店舗:かっぱ寿司全店(一部店舗は除く)

※ガーゼで包んでの提供です

※1日の準備数が無くなり次第終了

※三俣店では販売されません

お家でも本格的な味わいが楽しめる、お持ち帰りスイーツ「クレーム・アンジュ」を販売。

自宅でのスイーツタイムやちょっとした手土産、ギフトにもおすすめです☆

日本有数の名パティスリー「パティシエ・シマ」監修した、軽やかな食感でありながら余韻のある、これからの季節にぴったりなチーズスイーツ。

かっぱ寿司のごちCAFE「パティシエ・シマ監修 チーズスイーツ」は、2024年6月20日より販売開始です☆

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合があります

※横浜西口エキニア店・道頓堀戎橋店・千葉駅前店は価格が異なります

※写真はイメージです

