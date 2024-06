REIKOが、6月21日にニューシングル「Neverland」をリリースすることが決定した。夜の魔法にかけられた男女が一夜限りのNeverlandで恋の駆け引きをする様子が浮かび上がるような歌詞に、イントロからエキゾチックな香りが漂う、暑い夏にぴったりのラテン調の楽曲となっている。本楽曲は6月20日23時よりオンエアの、REIKOがMCを務めるinterfmのレギュラーラジオ『REIKO So far, so good.』で初オンエアされる。

3rd 配信シングル「Neverland」

2024年6月21日(金)リリース

さらに、REIKO が好きなことや気になることに挑戦するYouTube シリーズが始動。今後、シンガー・REIKO以外にもREIKOという人間性を感じられる様々な企画を用意しているとのことだ。