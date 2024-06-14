秋山黄色が、第二作品目となる映像作品『秋山黄色presents「BUG SESSION」at Zepp Haneda(TOKYO)』を7月17日に発売する。

＜秋山黄色presents「BUG SESSION」＞は、4月4日にはZepp Osaka Baysideにて緑黄色社会、4月5日にはZepp NagoyaにてPEOPLE1を迎えて開催され、最終日の4月12日にはZepp Haneda(TOKYO)にて、秋山黄色（BAND）vs 秋山黄色（SOLO）という形態で実施された異色のライブ。

本日発売が発表された映像作品には、4月12日に行われた東京公演の模様全編が収録される。さらに初回生産限定盤には＜秋山黄色presents「BUG SESSION」＞の熱気を閉じ込めた撮り下ろしフォトブックレットが特典として付属し、さらに秋山黄色自身によるライブ解説副音声を収録した豪華なボックス仕様となる。ジャケットは秋山黄色自身のプロデュースのもとに制作が行われ、謎のゲーム機の中で渦巻く＜BUG SESSION＞の様子が見受けられる。

また、今回は本作が映画館の大スクリーンと大音響で楽しむことができる一夜限りのプレミア上映会のローンチも発表となった。秋山黄色のライブパフォーマンスが映画館ならではの臨場感で楽しむことができ、本人も登壇する予定だ。

『秋山黄色presents「BUG SESSION」at Zepp Haneda(TOKYO)』

2024年7月17日(水)発売
予約URL：https://erj.lnk.to/BXUrM4
本編（アンコール含む）のみプレイパス対応
※初回生産限定盤に収録される副音声は対象外

■初回生産限定盤

(Blu-ray/特製フォトブックレット/ライブ解説副音声収録/豪華ボックス仕様)
Blu-ray(ESXL-308)￥7,500(tax in)

[初回生産限定盤収録内容]
本編
2024年4月12日(金) 秋山黄色presents「BUG SESSION」Zepp Haneda(TOKYO)公演
・秋山黄色(BAND)
1 やさぐれカイドー
2 Bottoms call
3 燦々と降り積もる夜は
4 シャッターチャンス
5 SCRAP BOOOO
6 PUPA
7 モノローグ
8 Caffeine
9 アイデンティティ
10 ソニックムーブ
・秋山黄色(SOLO)
1 やさぐれカイドー
2 夕暮れに映して
3 ナイトダンサー
4 白夜
5 Night park
6 クラッカー・シャドー
7 ホットバニラ・ホットケーキ
8 Caffeine
9 PAINKILLER
EN1 心開き三週間
EN2 猿上がりシティーポップ

特典
・特製フォトブックレット
・秋山黄色本人によるライブ解説副音声

■通常盤(Blu-ray only)

(ESXL-309~310)￥5,500(tax in)

[収録内容]
2024年4月12日(金) 秋山黄色presents「BUG SESSION」Zepp Haneda(TOKYO)公演
※収録内容は初回生産限定盤の本編と同内容

【店舗別特典 対象店舗/特典内容】
Sony Music Shop：オリジナル缶バッジ
TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルステッカー（Type.A）
Amazon.co.jp：オリジナルビジュアルシート（3枚組）
楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
セブンネットショッピング：オリジナルトート型エコバッグ
秋山黄色応援店：オリジナルステッカー（Type.B）
対象店舗：https://www.akiyamakiro.com/shoplist/240717/

秋山黄色 ライブBlu-ray発売記念「秋山黄色 presents BUG SESSION at Zepp Haneda (TOKYO)」プレミアム上映会＆本人登壇

日時：2024年7月15日（祝・月）18:00開映　※1回限りの上映です。
会場：ユナイテッド・シネマアクアシティお台場
チケット：4,000円（税込）全席指定

発売方法：
※チケットはWEBでの抽選エントリー受付になります。
抽選エントリー受付：2024年6月14日（金）12:00〜7月8日（月）11:00
当選発表・チケット引換開始：2024年7月8日（月）夜〜
購入の際は、以下のチケットぴあのサイトにアクセスしてください。
チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/akiyamakiro-t-pr/　※PC・モバイル共通
※当選者が座席数に満たない場合は、チケットぴあにて先着発売を行います。詳細は後日アップします。

チケットお申込みのご注意：
・抽選時の決済：クレジットカード決済、後払い powered by atone決済のいずれかとなります。
※抽選時のクレジットカードの限度額ご注意ください。
※後払い powered by atoneについては：https://t.pia.jp/guide/atobarai.jsp

チケットに関するお問い合わせ： https://t.pia.jp/help/
「ヘルプ検索」にて、お問い合わせ内容に関連するキーワードをご入力いただき、該当のFAQをご確認ください。

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