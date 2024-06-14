秋山黄色、＜BUG SESSION＞を映像作品に。本人登壇の上映会も開催
秋山黄色が、第二作品目となる映像作品『秋山黄色presents「BUG SESSION」at Zepp Haneda(TOKYO)』を7月17日に発売する。
＜秋山黄色presents「BUG SESSION」＞は、4月4日にはZepp Osaka Baysideにて緑黄色社会、4月5日にはZepp NagoyaにてPEOPLE1を迎えて開催され、最終日の4月12日にはZepp Haneda(TOKYO)にて、秋山黄色（BAND）vs 秋山黄色（SOLO）という形態で実施された異色のライブ。
また、今回は本作が映画館の大スクリーンと大音響で楽しむことができる一夜限りのプレミア上映会のローンチも発表となった。秋山黄色のライブパフォーマンスが映画館ならではの臨場感で楽しむことができ、本人も登壇する予定だ。
『秋山黄色presents「BUG SESSION」at Zepp Haneda(TOKYO)』
予約URL：https://erj.lnk.to/BXUrM4
本編（アンコール含む）のみプレイパス対応
※初回生産限定盤に収録される副音声は対象外
■初回生産限定盤
(Blu-ray/特製フォトブックレット/ライブ解説副音声収録/豪華ボックス仕様)
Blu-ray(ESXL-308)￥7,500(tax in)
[初回生産限定盤収録内容]
本編
2024年4月12日(金) 秋山黄色presents「BUG SESSION」Zepp Haneda(TOKYO)公演
・秋山黄色(BAND)
1 やさぐれカイドー
2 Bottoms call
3 燦々と降り積もる夜は
4 シャッターチャンス
5 SCRAP BOOOO
6 PUPA
7 モノローグ
8 Caffeine
9 アイデンティティ
10 ソニックムーブ
・秋山黄色(SOLO)
1 やさぐれカイドー
2 夕暮れに映して
3 ナイトダンサー
4 白夜
5 Night park
6 クラッカー・シャドー
7 ホットバニラ・ホットケーキ
8 Caffeine
9 PAINKILLER
EN1 心開き三週間
EN2 猿上がりシティーポップ
特典
・特製フォトブックレット
・秋山黄色本人によるライブ解説副音声
■通常盤(Blu-ray only)
(ESXL-309~310)￥5,500(tax in)
[収録内容]
2024年4月12日(金) 秋山黄色presents「BUG SESSION」Zepp Haneda(TOKYO)公演
※収録内容は初回生産限定盤の本編と同内容
【店舗別特典 対象店舗/特典内容】
Sony Music Shop：オリジナル缶バッジ
TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルステッカー（Type.A）
Amazon.co.jp：オリジナルビジュアルシート（3枚組）
楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
セブンネットショッピング：オリジナルトート型エコバッグ
秋山黄色応援店：オリジナルステッカー（Type.B）
対象店舗：https://www.akiyamakiro.com/shoplist/240717/
秋山黄色 ライブBlu-ray発売記念「秋山黄色 presents BUG SESSION at Zepp Haneda (TOKYO)」プレミアム上映会＆本人登壇
会場：ユナイテッド・シネマアクアシティお台場
チケット：4,000円（税込）全席指定
発売方法：
※チケットはWEBでの抽選エントリー受付になります。
抽選エントリー受付：2024年6月14日（金）12:00〜7月8日（月）11:00
当選発表・チケット引換開始：2024年7月8日（月）夜〜
購入の際は、以下のチケットぴあのサイトにアクセスしてください。
チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/akiyamakiro-t-pr/ ※PC・モバイル共通
※当選者が座席数に満たない場合は、チケットぴあにて先着発売を行います。詳細は後日アップします。
チケットお申込みのご注意：
・抽選時の決済：クレジットカード決済、後払い powered by atone決済のいずれかとなります。
※抽選時のクレジットカードの限度額ご注意ください。
※後払い powered by atoneについては：https://t.pia.jp/guide/atobarai.jsp
チケットに関するお問い合わせ： https://t.pia.jp/help/
「ヘルプ検索」にて、お問い合わせ内容に関連するキーワードをご入力いただき、該当のFAQをご確認ください。
関連リンク
◆秋山黄色 オフィシャルX