2024年7月17日(水)発売予約URL：https://erj.lnk.to/BXUrM4本編（アンコール含む）のみプレイパス対応※初回生産限定盤に収録される副音声は対象外■初回生産限定盤(Blu-ray/特製フォトブックレット/ライブ解説副音声収録/豪華ボックス仕様)Blu-ray(ESXL-308)￥7,500(tax in)[初回生産限定盤収録内容]本編2024年4月12日(金) 秋山黄色presents「BUG SESSION」Zepp Haneda(TOKYO)公演・秋山黄色(BAND)1 やさぐれカイドー2 Bottoms call3 燦々と降り積もる夜は4 シャッターチャンス5 SCRAP BOOOO6 PUPA7 モノローグ8 Caffeine9 アイデンティティ10 ソニックムーブ・秋山黄色(SOLO)1 やさぐれカイドー2 夕暮れに映して3 ナイトダンサー4 白夜5 Night park6 クラッカー・シャドー7 ホットバニラ・ホットケーキ8 Caffeine9 PAINKILLEREN1 心開き三週間EN2 猿上がりシティーポップ特典・特製フォトブックレット・秋山黄色本人によるライブ解説副音声■通常盤(Blu-ray only)(ESXL-309~310)￥5,500(tax in)[収録内容]2024年4月12日(金) 秋山黄色presents「BUG SESSION」Zepp Haneda(TOKYO)公演※収録内容は初回生産限定盤の本編と同内容【店舗別特典 対象店舗/特典内容】Sony Music Shop：オリジナル缶バッジTOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルステッカー（Type.A）Amazon.co.jp：オリジナルビジュアルシート（3枚組）楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダーセブンネットショッピング：オリジナルトート型エコバッグ秋山黄色応援店：オリジナルステッカー（Type.B）対象店舗：https://www.akiyamakiro.com/shoplist/240717/

秋山黄色 ライブBlu-ray発売記念「秋山黄色 presents BUG SESSION at Zepp Haneda (TOKYO)」プレミアム上映会＆本人登壇



日時：2024年7月15日（祝・月）18:00開映 ※1回限りの上映です。会場：ユナイテッド・シネマアクアシティお台場チケット：4,000円（税込）全席指定発売方法：※チケットはWEBでの抽選エントリー受付になります。抽選エントリー受付：2024年6月14日（金）12:00〜7月8日（月）11:00当選発表・チケット引換開始：2024年7月8日（月）夜〜購入の際は、以下のチケットぴあのサイトにアクセスしてください。チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/akiyamakiro-t-pr/ ※PC・モバイル共通※当選者が座席数に満たない場合は、チケットぴあにて先着発売を行います。詳細は後日アップします。チケットお申込みのご注意：・抽選時の決済：クレジットカード決済、後払い powered by atone決済のいずれかとなります。※抽選時のクレジットカードの限度額ご注意ください。※後払い powered by atoneについては：https://t.pia.jp/guide/atobarai.jspチケットに関するお問い合わせ： https://t.pia.jp/help/「ヘルプ検索」にて、お問い合わせ内容に関連するキーワードをご入力いただき、該当のFAQをご確認ください。