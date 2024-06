かっぱ寿司にて、高級ネタの「うに」と「いくら」を存分に味わえる「かっぱのうに&いくら祭り」を開催!

同日より販売される『夏の“新”定番メニュー』では、夏に楽しみたいお寿司や、「冷やし茶碗蒸し」などのサイドメニュー、スイーツなどが展開されます☆

かっぱ寿司「かっぱのうに&いくら祭り」

期間:2024年6月20日(木)〜7月3日(水)予定

販売店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

かっぱ寿司の人気フェアのひとつ『かっぱのうに&いくら祭り』が、2024年の夏も開催されます!

かっぱ寿司ならではの価格にこだわり、高級ネタの「うに」と「いくら」を存分に味わえる全8品をラインナップ。

そんな『かっぱのうに&いくら祭り』で販売されるメニューを紹介していきます☆

うに包み

価格:一貫110円(税込)

持ち帰り:不可

濃厚な甘みのうにを使った「うに包み」

ぱりっと食感の海苔で包んで味わうことができます。

いくら包み

価格:一貫110円(税込)

テイクアウト:不可

粒立ちがよく、旨みが詰まったいくらを使った「いくら包み」

いくらのぷちぷちとした食感が楽しめるお寿司です。

店内切付 三陸産 大切り生銀鮭 いくらのせ

価格:一貫198円(税込)

店内で切り付けた生銀鮭に、いくらを乗せた豪華な一貫。

なめらかな身質と、さっぱりとした上質な脂を堪能できます。

店内切付 活〆真鯛うにのせ

価格:一貫198円(税込)

人気定番ネタの活〆真鯛にうにと大葉をのせた「店内切付 活〆真鯛うにのせ」

初夏におすすめのメニューです。

うにいくら軍艦

価格:二貫374円(税込)

うにといくらを一皿で楽しめる「うにいくら軍艦」

うにの濃厚な旨みと、いくらのぷちぷち食感を同時に堪能できます。

特盛いくら

価格:二貫374円(税込)

いくらをたっぷり乗せた「特盛いくら」

いくらの旨みが口いっぱいに広がり、いくらを存分に楽しめます。

店内仕込 うにといくらの冷やし茶碗蒸し

価格:374円(税込)

うにといくらを贅沢に使用した「店内仕込 うにといくらの冷やし茶碗蒸し」

滑らかな舌触りと出汁の効いた味わいの冷やし茶碗蒸しに、うにといくらがのっています。

贅沢うに三昧

価格:三貫649円(税込)

テイクアウト:不可

濃厚な旨みと甘みのうにを30%増量し、口福感が更に増した「贅沢うに三昧」

うにの味わいを存分に味わえるお寿司です。

夏の“新”定番メニュー

販売開始日:2024年6月20日(木)〜

販売店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合があります

※横浜西口エキニア店、道頓堀戎橋店、千葉駅前店は価格が異なるメニューがあります

「かっぱのうに&いくら祭り」と共に販売が開始される「夏の“新”定番メニュー」

夏に楽しみたいお寿司や、「冷やし茶碗蒸し」などのサイドメニュー、スイーツなどが、各一皿110円(税込)より提供されます☆

うなぎ刻み包み・うなぎ刻みマヨ包み

価格:各一貫110円(税込)

夏の味覚として親しまれている”うなぎ”を使ったメニュー。

「うなぎ刻み包み」と「うなぎ刻みマヨ包み」の2種類が提供されます。

チャンジャ包み・韓国風チャンジャ中巻き

メニュー名・価格:

・チャンジャ包み一貫110円(税込)

・韓国風チャンジャ中巻き198円(税込)

旨辛な味わいが“寿司呑み”にもぴったりなお寿司。

チャンジャ包みには、卵黄ソースが使われています。

なす揚げびたし・なす揚げびたし とろろのせ

価格:各二貫110円(税込)

シャリになすの揚げびたしを乗せたメニュー。

とろろと一緒に味わえるメニューも展開されます。

オクラ浅漬けにぎり(ごま)・浜焼き風 とうもろこし

価格:各二貫110円(税込)

オクラの浅漬けにごまをトッピングした握りと、浜焼き風のとうもろこしの握り。

とうもろこしは直火であぶられているため、香ばしさも楽しめます。

夏野菜とうなぎの冷やし茶碗蒸し・季節の天ぷら盛り合わせ〜天然キス天・なす天・とうもろこし天・大えび天・イカ天〜

メニュー名・価格:

・夏野菜とうなぎの冷やし茶碗蒸し 374円(税込)

・季節の天ぷら盛り合わせ〜天然キス天・なす天・とうもろこし天・大えび天・イカ天〜 429円(税込)

夏野菜とうなぎの冷やし茶碗蒸しは、おくらやとうもろこしをうなぎと一緒に味わえる一品。

冷やし茶碗蒸しなので、夏にぴったりです。

季節の天ぷら盛り合わせは、なすなどの夏野菜のほか、キスやエビ、イカなどの魚介類も楽しめます。

ふわもちずんだ団子(炙り)・マンゴー杏仁豆腐

メニュー名・価格:

・ふわもちずんだ団子(炙り) 198円(税込)

・マンゴー杏仁豆腐 297円(税込)

食後のデザートにおすすめの2品。

ふわもちずんだ団子は直火であぶられた和菓子です。

夏のフルーツマンゴーの杏仁豆腐は、マンゴーの果実がたっぷりとトッピングされています。

うにといくらを、包みやにぎり、軍艦で存分に楽しめるフェア。

同時に、夏の食材を使ったサイドメニューやスイーツも登場します。

かっぱ寿司の「かっぱのうに&いくら祭り」と「夏の“新”定番メニュー」は、2024年6月20日よりスタートです☆

ふんわり食感と濃厚で優しい味わい!かっぱ寿司 ごちCAFE「パティシエ・シマ監修 チーズスイーツ」 ふんわり食感と濃厚で優しい味わい!かっぱ寿司 ごちCAFE「パティシエ・シマ監修 チーズスイーツ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 包みやにぎりで楽しめる!かっぱ寿司「かっぱのうに&いくら祭り」 appeared first on Dtimes.