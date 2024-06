BTS、映画「BTS: Yet to Come in Cinemas」応援上映会の開催決定！東京・愛知・大阪で実施

6月21日より上映がスタートするBTS(防弾少年団)の映画「BTS:Yet to Come in Cinemas」の「声出しOK!ARMY BOMBライト連動応援上映会」が東京、愛知、大阪で開催される。「BTS RETROSPECTIVE in Cinema 2024」は、2018年にソウルを皮切りにヨーロッパで開催されたツアー「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'」をフランス・パリでメンバーが振り返る「BRING THE SOUL:THE MOVIE」(公開中)、BTSのワールドスタジアムツアー「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF」に密着した音楽ドキュメンタリー作品「BREAK THE SILENCE:THE MOVIE」(2024年6月14日〜公開)、2022年10月に開催され、全世界が熱狂したコンサート「BTS<Yet To Come> in BUSAN」を記録した「BTS:Yet to Come in Cinemas」(2024年6月21日〜公開)の3本の映画が全国の映画館にて3作連続上映される企画となっており、華やかなステージの模様から、ビハインドストーリーまで、BTSデビュー月である6月に、彼らの軌跡を辿る事ができるファンにとってはまたとない機会になっている。

先日、応援上映の開催が発表され、BTSのファンであるARMYから大反響が寄せられたが、6月21日(金)より公開となる「BTS:Yet to Come in Cinemas」では、東京・新宿バルト9、愛知・ミッドランドスクエア シネマ、大阪・T・ジョイ梅田において、上映中にARMY BOMB(ペンライト)と楽曲を連動させて盛り上がる「声出しOK!ARMY BOMBライト連動応援上映会」の開催が決定した。6月13日(木)より開催が始まった応援上映では、久々にBTSと会えた観客たちが声を出したり、楽曲に合わせてペンライトを振るなど、大いに盛り上がる様子が見られ、劇場がライブ会場そのもののような雰囲気に包まれたという。今回発表となった「声出しOK!ARMY BOMBライト連動応援上映会」では、ARMY BOMBのライトの光がライブの楽曲に合わせて自動的に光る上映会となっており、通常の応援上映に加えて、さらに大きな一体感やライブ会場ならではの感動を味わう事ができるものとなっている。

■上映会情報

「BTS:Yet to Come in Cinemas」声出しOK!ARMY BOMBライト連動応援上映会

【実施劇場・開催日時】

●ミッドランドスクエア シネマ

6月22日(土)18:30の回



●T・ジョイ梅田

6月23日(日)14:00の回、16:30の回



●新宿バルト9

6月24日(月)17:00の回、19:30の回

6月25日(火)11:00の回、13:30の回

6月26日(水)17:00の回、19:30の回

6月27日(木)11:00の回、13:30の回



【上映作品】

「BTS:Yet to Come in Cinemas」



<鑑賞ルール>

・ARMY BOMBをお持ちの方は劇場内でライトが連動いたします。

・ARMY BOMB以外もうちわ、タオル、ペンライト、サイリウムの持ち込み&点灯OK

・曲に合わせた歓声、声出し、手拍子、拍手、振り付けOK

・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛び跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。



<ARMY BOMB連動ガイド>

1.ARMY BOMBは各自ご持参ください。

2.単4(アルカリ式AAA)乾電池を3個ARMY BOMBに入れてください。乾電池は3個とも同じブランド&未使用のもののご使用をおすすめします。

3.本編が始まったら、スクリーン内でARMY BOMBのスライドボタンを上に上げ、「ON」モードにしてください。準備完了です!

※上記手順以外、別途ARMY BOMBのペアリングは不要です。



・ARMY BOMBご購入はこちら

※購入時期によってお届け日が異なりますのでお届け日をご確認の上ご購入をお願いします。

※商品のお届け日は、2024年6月中旬以降順次発送予定となります。

※詳しくはホームページをご確認ください。



<ライト連動可能なARMY BOMB対象商品>

OFFICIAL LIGHT STICKアプリに対応している商品は以下となります。

・ARMY BOMB SE

・ARMY BOMB VER.3

※上記以外のバージョンのライトにつきましては、連動の対象外となりますのでご了承ください。



【チケット料金】

当日券:2,400円均一(税込)

※各種割引・サービス料金適用外、招待券等利用不可。



●ミッドランドスクエア シネマ

6月16日(日)0時〜

チケット購入サイトはこちら

※午前2:00〜6:00はご購入いただけません。

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第、販売終了となります。

※プレミアムシートについては別途追加料金がかかります。



<劇場窓口 / 自動券売機>

6月16日(日)劇場オープンより

※WEB販売で完売の場合、窓口の販売はございません。



●T・ジョイ梅田

6月16日(日)0時〜

チケット購入サイトはこちら

※事前に無料会員登録が必要です。

※販売開始直後はホームページへのアクセスが集中し、つながりにくい状態になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※下記の決済方法をお選びいただけます。

・オンライン決済 クレジットカード / Amazon Pay

※上映日の2日前まではあとから決済はご利用いただけません。

※チケット販売は先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。



<劇場窓口 / 自動券売機>

6月16日(日)劇場オープンより

※WEB販売で完売の場合、窓口の販売はございません。



●新宿バルト9

6月16日(日)0時〜

チケット購入サイトはこちら

※事前に無料会員登録が必要です。

※販売開始直後はホームページへのアクセスが集中し、つながりにくい状態になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※下記の決済方法をお選びいただけます。

・オンライン決済 クレジットカード / Amazon Pay

※上映日の2日前まではあとから決済はご利用いただけません。

※チケット販売は先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。



<劇場窓口 / 自動券売機>

6月16日(日)劇場オープンより

※WEB販売で完売の場合、窓口の販売はございません。



※注意事項

・劇場でのARMY BOMB等のペンライトの販売はございません。

・記録や取材のための撮影が入る場合がございます。予めご了承ください。

・上映中、座席から立ち上がる、飛ぶ、跳ねるなどの行為はご遠慮ください。

・火器類の持ち込み、クラッカー・笛などの鳴り物の使用はお控え下さい。

・タオルなど、後ろの座席のお客様の視界を遮るような応援グッズを肩より上に掲げる行為はお控え下さい。

・周りの方の視界を遮るようなグッズの持ち込みはお控え下さい。

・劇場化粧室でのお着替えや周囲の迷惑になる行為はお控えください。

・ペンライトのお持ち込みを許可している特別な上映会となります。静かに映画をご鑑賞されたいお客様は通常上映をお勧めいたします。

・転売を目的としたチケットのご購入は固くお断りいたします。

・場内でのカメラ(携帯カメラを含む)、ビデオ等による撮影・録音等は固くお断りいたします。



■作品概要

「BTS RETROSPECTIVE in Cinema 2024」

2024年6月7日(金)〜全国の映画館にてBTSの軌跡を辿る映画3作品連続上映!



【上映スケジュール】

公開中〜「BRING THE SOUL:THE MOVIE」

公開中〜「BREAK THE SILENCE:THE MOVIE」

6月21日(金)より「BTS:Yet To Come in Cinemas」



※各作品の上映⽇程は劇場によって異なります。

詳細は「BTS RETROSPECTIVE in Cinema 2024」ホームページをご確認ください。



【上映作品概要】

「BRING THE SOUL:THE MOVIE」

2018年、ソウルを皮切りにヨーロッパで開催された「BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF'」終了後、メンバーたちはフランス・パリでささやかな打ち上げパーティーを行う。リラックスした場の中で振り替えられる、ツアーの想い出とお互い、そしてグループへの想い。ステージの様子から、その裏側となる彼らの素顔や想いなどを描く。



監督:パク・ジュンス/制作年:2019年/出演:BTS/上演時間:104分



「BREAK THE SILENCE:THE MOVIE」

BTSのワールドスタジアムツアー「LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF」に密着した音楽ドキュメンタリー作品。韓国の男性7人組グローバルアーティスト、BTS。そんな彼らが、韓国アーティストとして初のロンドン・ウェンブリースタジアムでの単独公演を始め、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、サンパウロ、パリ、大阪、静岡、リヤドでの開催を経てソウルまでの全10都市を巡る大遠征の合間、ステージ上では華麗なアーティストとしてファン達と出会ったBTSのメンバー達が、公演を終えた舞台裏で、今まで一度も語ることのなかった秘めた想いを語る姿が描かれる。



監督:パク・ジュンス/制作年:2020年/出演:BTS/上映時間:約89分



「BTS:Yet to Come in Cinemas」

2022年10月に開催し、全世界が熱狂したコンサート「BTS<Yet To Come> in BUSAN」のすべての瞬間を記録した映画。さらに生中継では使用しなかったシネマティック専用カメラ14台を総動員し、超近接ショット、フルショットをはじめとする多彩なアングルで撮影されたBTSメンバーの映像を迫力ある劇場のスクリーンにて体感できる。



監督:オ・ユンドン/制作年:2023年/出演:BTS/上映時間:約102分



【チケット】

<当日券>

「BRING THE SOUL:THE MOVIE」

2,000円均一(税込)



「BREAK THE SILENCE:THE MOVIE」

2,000円均一(税込)



「BTS:Yet to Come in Cinemas」

2,400円均一(税込)



※各種割引・サービス料金適用外、招待券等使用不可。

※購入方法は劇場により異なりますので劇場公式サイトをご確認ください。

※「BTS:Yet To Come in Cinemas」に関して4DX、ScreenX、ULTRA 4DX上映をご鑑賞の際には、別途追加料金がかかります。追加料金のお支払い方法につきましては、座席予約時の案内に沿ってお手続きください。

※「BRING THE SOUL:THE MOVIE」に関してDolby Atmos上映をご鑑賞の際には、別途追加料金が必要です。(一部劇場を除く)追加料金のお支払い方法につきましては、座席予約時の案内に沿ってお手続きください。



【入場者特典】

「BRING THE SOUL:THE MOVIE」

特典:「BRING THE SOUL:THE MOVIE」ステッカーシート

(各メンバービジュアル及び「BRING THE SOUL:THE MOVIE」ポスタービジュアルの型抜きとなります)

※数量限定。無くなり次第終了。

※各劇場、上映開始日より配布いたします。

※通常上映、Dolby Atmos上映、共通のプレゼントとなります。

※ご入場お一人様につき1部のお渡しになります。



「BREAK THE SILENCE:THE MOVIE」

特典:「BREAK THE SILENCE:THE MOVIE」ステッカーシート

(各メンバービジュアル及び「BREAK THE SILENCE:THE MOVIE」ポスタービジュアルの型抜きとなります)

※数量限定。無くなり次第終了。

※各劇場、上映開始日より配布いたします。

※ご入場お一人様につき1部のお渡しになります。



「BTS:Yet To Come in Cinemas」

特典:「BTS:Yet To Come in Cinemas」ステッカーシート

(各メンバービジュアル及び「BTS:Yet To Come in Cinemas」ポスタービジュアルの型抜きとなります)

※数量限定。無くなり次第終了。

※各劇場、上映開始日より配布いたします。

※通常上映、4DX、ScreenX、ULTRA 4DX共通のプレゼントとなります。

※ご入場お一人様につき1部のお渡しになります。



配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.



■関連リンク

「BTS RETROSPECTIVE in Cinema 2024」公式サイト