エアガン・モデルガンも対象！ DMM通販「ポイント最大50%還元キャンペーン」にマルイ、タナカなどの製品が追加BB弾やサイトなど周辺アイテムも
【ポイント最大50%還元キャンペーン】
キャンペーン期間：6月14日～7月5日15時
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2024 FromSoftware， Inc. All rights reserved.
キャンペーン期間：6月14日～7月5日15時
DMM通販は、7月5日15時まで開催中の「ポイント最大50%還元キャンペーン」に、多数のエアガン・モデルガンを追加した。
対象商品には、東京マルイのエアガン「SAIGA-12 SBS」や「G36C プラス」などが登場。マルゼンやKSC、タナカといった各メーカーの商品も多数ラインナップされている。
またトイガン本体だけでなく、サイトやアタッチメント、バッテリー、BB弾なども対象となっている。なお本キャンペーンでは、これらのアイテムに加えてRCカーや玩具など、全2,011個のアイテムがラインナップされている。
□DMM通販「ポイント50%還元キャンペーン」対象商品一覧
「SAIGA-12 SBS」
「G36C プラス」
「CA870 タクティカルII」
「M93RII 1st Ver」
「S＆W M28 TheHightwayPatrolman 4inch HW ModelGun」
「ガスブローバックAKシリーズ用35連ベークライトリアルスキンスペアマガジン」
「G17用スペアマガジン バージョン2.0」
「ファイネストBB 0.2g弾 1600発」
「ABSOLUTE PRO」
「MS・Li-Poバッテリー7.4V1500mAh」
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