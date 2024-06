【ポイント最大50%還元キャンペーン】キャンペーン期間:6月14日~7月5日15時

DMM通販は、7月5日15時まで開催中の「ポイント最大50%還元キャンペーン」に、多数のエアガン・モデルガンを追加した。

対象商品には、東京マルイのエアガン「SAIGA-12 SBS」や「G36C プラス」などが登場。マルゼンやKSC、タナカといった各メーカーの商品も多数ラインナップされている。

またトイガン本体だけでなく、サイトやアタッチメント、バッテリー、BB弾なども対象となっている。なお本キャンペーンでは、これらのアイテムに加えてRCカーや玩具など、全2,011個のアイテムがラインナップされている。

□DMM通販「ポイント50%還元キャンペーン」対象商品一覧

「SAIGA-12 SBS」

「G36C プラス」

「CA870 タクティカルII」

「M93RII 1st Ver」

「S&W M28 TheHightwayPatrolman 4inch HW ModelGun」

「ガスブローバックAKシリーズ用35連ベークライトリアルスキンスペアマガジン」

「G17用スペアマガジン バージョン2.0」

「ファイネストBB 0.2g弾 1600発」

「ABSOLUTE PRO」

「MS・Li-Poバッテリー7.4V1500mAh」

