REIKOが、6月21日に配信シングル「Neverland」をリリースする。

本楽曲は、自身初のファンミーティングでサプライズ披露していたもの。夜の魔法にかけられた男女が一夜限りの“Neverland”で恋の駆け引きをする様子が浮かび上がるような歌詞に、イントロからエキゾチックな香りが漂う、暑い夏にぴったりのラテン調の楽曲になっているという。

また、本楽曲は6月20日23時よりオンエアのREIKOがMCを務めるレギュラーラジオ『REIKO So far, so good.』(interFM)で初オンエアされる。

さらに、REIKOが好きなことや気になることに挑戦するYouTubeシリーズが始動。今後様々な企画を用意しているとのこと。

(文=リアルサウンド編集部)