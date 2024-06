【ニコニコ動画(Re:仮)】6月14日 公開

KADOKAWAの子会社ドワンゴは6月14日、同社が提供する「ニコニコ動画」の新バージョン「ニコニコ動画(Re:仮)」を公開した。

「ニコニコ動画(Re:仮)」は、現在KADOKAWA全体で発生しているサイバー攻撃への応急処置として公開された新バージョン。2007年のニコニコ最初期に各ジャンルで人気だった動画を自動的に抽出して公開しており、アカウント無しで動画を視聴することができる。なお動画の一覧は下部にある「動画一覧の再読み込み」ボタンよりリストを更新することができる。

現在「ニコニコ」は、サイバー攻撃の影響で縮小して営業を行なっており、現在も復旧作業中となる。

(C) DWANGO Co., Ltd.