◇男子ゴルフABEMAツアー LANDIC CHALLENGE11最終日（2024年6月14日 芥屋ゴルフ倶楽部＝7216ヤード、パー72）優勝賞金324万円）

首位で出た38歳の日高将史（フリー）が5バーディー、1ボギーの68とスコアを伸ばし、通算12アンダーで大会初優勝。宮崎県出身で宮崎日大―九州東海大（現東海大九州）を経て、2007年にプロテスト合格。今季はプロ18年目。下部ツアーの優勝は2015年6月のジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山以来9年ぶり通算2勝目。

昨年は下部ツアー2試合で最終日最終組を経験したが、いずれも優勝を逃した（PGM Challenge4位、石川遼everyone PROJECT Challenge3位）。日高は「昨年から数えて3度目の正直が実現できてよかった。距離の出る若い選手の中で、自分のゴルフに徹することができて、優勝もできて大きな自信になった」と喜んだ。

2位には10アンダーで大岩龍一（26＝フリー）、北川祐生（33＝AZEST―GROUP）の2人が並んだ。

（最終日成績）

―12（1）日高将史204

―10（2）大岩龍一

（2）北川祐生 206

―9（4）山田大晟

（4）山脇健斗

（4）梅山知宏

（4）安本大祐 207

―8（8）大嶋 港

（8）古川雄大

（8）内山遥人

（8）竹山昂成 208