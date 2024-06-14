38歳・日高が優勝 下部ツアー通算2勝目 LANDIC CHALLENGE
◇男子ゴルフABEMAツアー LANDIC CHALLENGE11最終日（2024年6月14日 芥屋ゴルフ倶楽部＝7216ヤード、パー72）優勝賞金324万円）
首位で出た38歳の日高将史（フリー）が5バーディー、1ボギーの68とスコアを伸ばし、通算12アンダーで大会初優勝。宮崎県出身で宮崎日大―九州東海大（現東海大九州）を経て、2007年にプロテスト合格。今季はプロ18年目。下部ツアーの優勝は2015年6月のジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山以来9年ぶり通算2勝目。
昨年は下部ツアー2試合で最終日最終組を経験したが、いずれも優勝を逃した（PGM Challenge4位、石川遼everyone PROJECT Challenge3位）。日高は「昨年から数えて3度目の正直が実現できてよかった。距離の出る若い選手の中で、自分のゴルフに徹することができて、優勝もできて大きな自信になった」と喜んだ。
2位には10アンダーで大岩龍一（26＝フリー）、北川祐生（33＝AZEST―GROUP）の2人が並んだ。
（最終日成績）
―12（1）日高将史204
―10（2）大岩龍一
（2）北川祐生 206
―9（4）山田大晟
（4）山脇健斗
（4）梅山知宏
（4）安本大祐 207
―8（8）大嶋 港
（8）古川雄大
（8）内山遥人
（8）竹山昂成 208