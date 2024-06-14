来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇６月１７日



０８：５０ 日・機械受注

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・固定資産投資

１１：００ 中・不動産開発投資

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

※シンガポール，マレーシア，フィリピン，インド，インドネシア，トルコ市場が休場



◇６月１８日



１３：３０ 豪・中央銀行が政策金利発表

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：３０ 米・小売売上高

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・企業在庫

※日・閣議

※米・２０年物国債入札

※トルコ市場が休場



◇６月１９日



０５：００ 米・対米証券投資

０８：５０ 日・貿易統計

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１５：００ 英・消費者物価指数

１５：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１７：００ ユーロ・経常収支

１８：００ ユーロ・建設支出

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

※米国市場が休場（ジューンティーンスデーの祝日）

※トルコ市場が休場



◇６月２０日



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１５：００ 独・生産者物価指数

２０：００ 英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨

２１：３０ 米・四半期経常収支

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

※日・東京都知事選告示



◇６月２１日



０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 英・小売売上高

１５：４５ 仏・企業景況感指数

１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ 米・景気先行指標総合指数

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○６月１７日



決算発表：サンオータス<7623>



○６月１８日



決算発表：東京産<8070>

※東証グロース上場：インテグループ<192A>



○６月１９日



決算発表：コーセル<6905>

※東証グロース上場：ライスカレー<195A>



○６月２０日



決算発表：サツドラＨＤ<3544>

※東証スタンダード上場：タウンズ<197A>

※東証グロース上場：ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>，ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>



○６月２１日



決算発表：ツルハＨＤ<3391>

※東証グロース上場：ＭＦＳ<196A>



出所：MINKABU PRESS