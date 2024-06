【モデルプレス=2024/06/14】JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」(ニジプロ2)から誕生したボーイズグループ・NEXZ(ネクスジ)が6月14日、都内にて行われた日本デビュー決定記者発表に出席。メンバーのYU(ユウ)が成長したメンバーを明かす場面があった。

◆YU「ニジプロ2」で一番成長した人語る

◆「ニジプロ2」から誕生・NEXZって?

8月21日に、Japan 1st EP『Ride the Vibe(Japanese Ver.)/Keep on Moving』で日本デビューすることが決定したNEXZ。会見は、東京が一望できる東京タワー内にある会場で行われ、司会進行は日本テレビ系情報番組「DayDay.」(1部:月〜木あさ9時〜11時10分/金あさ9時〜10時25分)で参加者の成長を見守ってきた武田真一アナウンサーが務めた。「ニジプロ2」から1番成長した人を尋ねられたYUはSO GEONの名前を挙げ、「番組でも虹の奇跡という風に言っていただいていて、その時からもう努力を惜しまず、毎日毎日一生懸命頑張ってる姿を見てかっこいいなと思っていた」と成長ぶりを絶賛。現在についても「努力の姿を忘れずにずっと努力しているので、1番成長したのではないかなと思います」と語った。YUのエピソードに武田アナは、「色んな場面があるんですけれども、SO GEONさんは経験もちょっと少なくて、なかなかうまくいかずに泣いてしまうこともあったんです」と回想。「その時になんて言ったんだっけ?」と振られたTOMOYAは「俺の目、10秒見て?」とクールに名言を披露。武田アナは、当時のシーンを思い返し「おじさんまた泣いちゃうよ。今日3回目(笑)」と同日生放送された「DayDay.」に続き、再び感動しながら感慨深そうに語っていた。NiziU(ニジュー)を輩出したJYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト『Nizi Project』(ニジプロジェクト)の第2弾「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」から誕生したボーイズグループ。約半年の日本合宿・韓国合宿を経て、TOMOYA(トモヤ)、YU(ユウ)、HARU(ハル)、SO GEON(ソ ゴン)、SEITA(セイタ)、HYUI(ヒュイ)、YUKI(ユウキ)の平均年齢17.4歳のフレッシュな7人がメンバーとして選ばれた。5月20日には、Stray Kids(ストレイキッズ)以来、約6年ぶりにJYPが送り出すボーイズグループとして初の韓国リリース作『Ride the Vibe』を引っ提げてグローバルデビュー。日本で初となる3都市6公演を回るショーケース「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」の開催も発表し、日本デビューを前にさらなる盛り上がりを見せている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】