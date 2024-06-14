¥¢¥È¥é¥¹¤¬¸Ø¤ëRPG¡Ö¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹ Vengeance¡×¤¬¸½¹Ô¥Þ¥ë¥Á¥Ï¡¼¥É¤Ë¤ÆËÜÆü6/14È¯Çä¡ª ´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ¡ª
¥¢¥È¥é¥¹¤è¤ê¡¢Switch/PlayStation5/PlayStation4/Xbox One/Xbox Series X/S/Steam/Windows¸þ¤±RPG¡Ö¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹ Vengeance¡×¤¬ËÜÆü2024Ç¯6·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥È¥é¥¹¤¬¸Ø¤ëRPG¡Ö¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹¡×¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅÀ¤Î¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½¹Ô¥Þ¥ë¥Á¥Ï¡¼¥É¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¡ª
Êª¸ìËÁÆ¬¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ÈÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¡ÖÁÏÀ¤¤Î½÷¿ÀÊÓ¡×¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¿·µ¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢µÔ¤²¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÉü½²ëý¡ÖÉü½²¤Î½÷¿ÀÊÓ¡×¡£¡ÖÉü½²¤Î½÷¿ÀÊÓ¡×¤Ï¡¢¿¿¹¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃæÈ×°Ê¹ßÂç¤¤¯ÊÑ²½¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë·ëËö¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ï1¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÌó80»þ´Ö¡¢2¥ë¡¼¥È¤ÇÌó160»þ´Ö¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥È¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä°Ëâ¹çÂÎ¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÃµº÷¤â¿·¤¿¤ÊÍ×ÁÇ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤è¤ê±ü¿¼¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÅÙ¿¿¹¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë½é¤á¤ÆËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÍ·¤Ö¿Í¤Ë¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëËÜ³ÊRPG¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹ Vengeance¡×È¯ÇäµÇ° ´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ
¡Ö¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹Vengeance¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£ ËÜºî¤òÍ·¤ó¤À´¶ÁÛ¡¢¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î°¦¤Ê¤É¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¿¿VV´¶ÁÛ¡×¤òÉÕ¤±¤ÆX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤À¤±¡£ ¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç201Ì¾¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô½¸¹ç¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¤Ï¤¸¤á¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö
2024Ç¯6·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2024Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢£»²²ÃÊýË¡
X(µìTwitter)¤Ç¡Ö@megaten_atlus¡×¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¾å¡¢¡Ö#¿¿VV´¶ÁÛ¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡Ö¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹Vengeance¡×¤òÍ·¤ó¤À´¶ÁÛ¤ä¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î°¦¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡ª
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨Åê¹Æ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢X(µìTwitter)¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑµ¬Ìó¤ò½å¼é¤·¤¿¾å¤ÇÅê¹Æ¡£
¢¨Èó¸ø³«¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨¥Ý¥¹¥ÈÆâÍÆ¤Ï¸ø¼°¤Ë¤Æ¾Ò²ð¡¢¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£
¢¨ÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï¡Ö@megaten_atlus¡×¤«¤éDM(¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸)¤Ë¤ÆÏ¢Íí¡£X¤ÎÀßÄê¤«¤éDM¤Î¼õ¿®ÀßÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢¨DM(¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸)¤Î¼õ¿®¤Ï¡¢[ÀßÄê¤È¥µ¥Ý¡¼¥È/ÀßÄê¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼/¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤È°ÂÁ´/¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸]¤«¤éÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏX¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿¡¼¤ò»²¾È¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://www.atlus.co.jp/news/24727/
¡Ö¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹ Vengeance¡×È¯ÇäµÇ° ¥¢¥È¥é¥¹¸ø¼°Instagram¥Õ¥©¥í¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ
¡Ö¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹ Vengeance¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸V Vengeance¡×°Ëâ¥È¥é¥ó¥×¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¢¥È¥é¥¹¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡×¤Î¾å¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥³¥á¥ó¥È¡×¤Ç±þÊç¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¡Ö¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸V Vengeance¡Ù°Ëâ¥È¥é¥ó¥×¥»¥Ã¥È¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö
2024Ç¯6·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2024Ç¯6·î30Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢£±þÊçÊýË¡
Step1¡§¥¢¥È¥é¥¹¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://www.instagram.com/atlus_official/ )¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
Step2¡§»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥³¥á¥ó¥È¡×¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
¢¨¥¢¥È¥é¥¹¸ø¼°(@atlus_official)¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾å¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤ò¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥·¥§¥¢¡×¤¹¤ë¤È¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
¢£¾ÞÉÊ
ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¡Ö¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸V Vengeance¡Ù°Ëâ¥È¥é¥ó¥×¥»¥Ã¥È¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¢¨Èó¸ø³«¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨Æ±°ì¿ÍÊª¤ÎÊ£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î½ÅÊ£±þÊç¤ÏÅöÁªÌµ¸ú¡£
¢¨ÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï¥¢¥È¥é¥¹¸ø¼°Instagram ( @atlus_official)¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤ÆÏ¢Íí¡£
¢¨¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë±þÊç
¡Ö¿¿VV°Ëâ¿Íµ¤ÅêÉ¼¡×·ë²ÌÈ¯É½¡ª
¾å°Ì°Ëâ¤ÎÊÉ»æ¡õSNS¥¢¥¤¥³¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
2024Ç¯6·î13Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡ª¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸V Vengeance¡ÙÈ¯ÇäÁ°ÌëÈÖÁÈ¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¿VV°Ëâ¿Íµ¤ÅêÉ¼¡×¤Î½ç°Ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¿Íµ¤ÅêÉ¼¾å°Ì5ÂÎ¤Î°Ëâ¤ÎÆÃÀ½ÊÉ»æ¡õSNS¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤è¤êDL¤·¤è¤¦¡£
ÊÉ»æ¡õSNS¥¢¥¤¥³¥óÇÛÉÛ¥Ú¡¼¥¸ https://www.atlus.co.jp/news/24859/
¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÁ°Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡ª¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸V Vengeance¡ÙÈ¯ÇäÁ°ÌëÈÖÁÈ¡×¤â¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¸ø³«Ãæ¡ª °Ëâ¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤ä2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥á¥¬¥Æ¥ó30th´¶¼Õº×¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÎÍÍ»Ò¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡ª¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸V Vengeance¡ÙÈ¯ÇäÁ°ÌëÈÖÁÈ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¾ðÊó¡Û¢£¡Ö¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹Vengeance¡×È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯6·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨SteamÈÇ¤Ï6·î14Æü13:00¤è¤ê¥×¥ì¥¤²ÄÇ½ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch¡¢PlayStation5¡¢PlayStation4¡¢Xbox One¡¢Xbox Series X/S¡¢ Steam¡¢Windows¢¨Xbox One¡¢Xbox Series X/S¡¢Steam¡¢Windows¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¤Î¤ßÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¡§¡Ö2¤Ä¤Î¿À´ï¥»¥Ã¥È¡×ÀïÆ®Ãæ¤ËÌµ¸Â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢Ì£ÊýÁ´ÂÎ¤ÎHP¤òÈù²óÉü¤¹¤ë¡Øã±¸Í¤ÎÎî¶Ì¡Ù¤ÈÅ¨Á´ÂÎ¤ËËüÇ½¤Î¾®¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡ØÊøÄÙ¼î¡Ù¤Î2¸Ä¥»¥Ã¥È¡£¢¨¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£¢¨DLÈÇ¤Ï2024Ç¯6·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¡£¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í¥¸¥ã¥ó¥ë¡§RPGÀÇ¹þ²Á³Ê¡§ÄÌ¾ïÈÇ¡ï9,878¡ÊÀÇÊÌ¡§¡ï8,980¡Ë¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¡ï11,660CERO¡§C¡Ê15ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
©ATLUS. ©SEGA.
>> ¥¢¥È¥é¥¹¤¬¸Ø¤ëRPG¡Ö¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸¹ Vengeance¡×¤¬¸½¹Ô¥Þ¥ë¥Á¥Ï¡¼¥É¤Ë¤ÆËÜÆü6/14È¯Çä¡ª ´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ¡ª ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é