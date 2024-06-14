【グラニフ：「花とゆめ」コラボレーションTシャツ】受注受付期間：6月14日0時～7月16日23時59分価格：各3,500円

グラニフは、白泉社の少女マンガ雑誌「花とゆめ」とのコラボレーションTシャツの受注販売を6月14日0時より開始した。受付期間は7月16日23時59分までで、価格は各3,500円。

5月に創刊50周年を迎えた少女まんが雑誌「花とゆめ」。アニバーサリーを記念して、「赤ちゃんと僕」、「花ざかりの君たちへ」、「フルーツバスケット」、「ガラスの仮面」といった30以上の作品がTシャツになってグラニフから登場する。

本コラボ商品は全てグラニフ公式オンラインストアでの受注販売となっており、受付期間は7月16日23時59分まで。店舗受取サービスは対象外で、発送には4日～7日ほどかかる見込みとなる。

□グラニフ公式オンラインストア「花とゆめ」コラボレーションTシャツのページ

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