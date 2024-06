韓国人気ブランド「ARCHIVE BOLD」が日本の「WIND AND SEA」とのコラボ商品を発売！

韓国を代表するストリートウェアブランド「ARCHIVE BOLD」が、日本のストリートブランド「WIND AND SEA」とのコラボ商品を6月14日に日韓同時発売する。「ARCHIVE BOLD」は「939」のロゴデザインを中心に注目を集め、韓国のみならず日本のZ世代からも人気を得ているブランドだ。今回の「ARCHIVE BOLD×WIND AND SEA」のコラボレーション商品は、両ブランドのアイデンティティが結集された特別なコレクションであり、ブランドのファンだけではなくファッションシーン全体が盛り上がることが予想される。「ARCHIVE BOLD」の人気アイテムであるスウェットシリーズに「WIND AND SEA」のロゴデザインを掛け合わせることで、唯一無二のコレクションが誕生。コラボアイテムは6月14日12時からオンラインストア「60%(シックスティーパーセント)」にて同時発売される。■関連リンク