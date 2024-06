ファミリーマートが展開する、人気紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修シリーズに、砂糖不使用のティーラテが初登場!

暑い季節に、甘さを気にせず楽しめるチルド飲料です☆

ファミリーマート「ファミマル Afternoon Tea監修 ティーラテ 砂糖不使用」

発売日:2024年6月18日(火)

価格:180円(税込)

販売店舗:全国のファミリーマート

2022年の発売以来、高い人気を誇る「ファミマル Afternoon Tea監修 ティーラテ」

2023年には甘さ控えめでありながらも、紅茶のコクと香りをしっかりと感じられる味わいに変更され、さらに人気を博しているチルド飲料です。

そんな「ファミマル Afternoon Tea監修 ティーラテ」から、砂糖不使用のドリンクが初登場!

砂糖不使用で、こだわりのブレンド茶葉を使用した本格的な紅茶がしっかりと感じられます。

生乳を使用し、後味がすっきりとする味わいに仕上がっており、暑い季節に、甘さを気にせず楽しめるティーラテです☆

紅茶のコクと香りが楽しめる砂糖不使用のチルド飲料。

「ファミマル Afternoon Tea監修 ティーラテ 砂糖不使用」は、2024年6月18日より、全国のファミリーマートにて発売です☆

