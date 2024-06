ファミリーマートより、日本一の生産量を誇る「瀬戸内レモン」を使用したスイーツが登場!

バウムクーヘン、ドーナツ、ひとくち大福などの和洋菓子が期間限定で販売されます☆

ファミリーマート「瀬戸内レモン」スイーツ

発売日:

・東日本エリア2024年6月18日(火)

・西日本エリア2024年6月25日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートに、日本一の生産量を誇る広島県を中心とした瀬戸内海沿岸部で生産されている「瀬戸内レモン」を使用したスイーツが登場!

幅広い方が楽しめるラインナップとして、新たに和菓子を追加し、2年ぶりに「瀬戸内レモンシリーズ」として販売されます。

初夏にぴったりなさわやかな味わいと、シャリっとしたレモンピールやとろっとしたレモンソースなど、様々な食感を楽しめるスイーツです☆

瀬戸内レモンのバウムクーヘン

価格:168円(税込)

瀬戸内レモンの果汁パウダーを使用したバウムクーヘン。

表面に糖を線がけした、見た目も楽しめるスイーツです。

瀬戸内レモンのドーナツ

価格:149円(税込)

生地の表面にレモン風味の糖をかけたドーナツ。

生地の中にレモンピールが入っているため、シャリッとした食感とレモンの風味を楽しめます。

瀬戸内レモンのひとくち大福

価格:149円(税込)

ひとくちサイズで食べやすい大福。

中にはレモンソースとピールのジュレが入った、レモンの爽やかな風味が楽しめる和菓子です。

初夏にぴったりなさわやかな味わいを楽しめる「瀬戸内レモン」を使った和洋菓子。

ファミリーマートにて2024年6月18日より順次販売が開始される「瀬戸内レモン」スイーツの紹介でした☆

