USJ×アニメ『鬼滅の刃』の新レストラン「刀鍛冶の里 ひょっとこ亭」“柱”イメージの御膳やスイーツ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)に、アニメ『鬼滅の刃』の世界を“食”で体感する新テーマ・レストラン「刀鍛冶の里 ひょっとこ亭」が登場。2024年7月19日(金)から2025年1月25日(日)までの期間、特別メニューを楽しめる。また同期間、『鬼滅の刃』とのコラボレーションによる食べ歩きフードや限定グッズも発売される。

『鬼滅の刃』の世界を“食”で楽しむ「刀鍛冶の里 ひょっとこ亭」

2024年7月より、アニメ『鬼滅の刃』とのコラボレーションによる期間限定ライドアトラクションが登場することで注目のUSJ。同期間、ライドアトラクションに加え、『鬼滅の刃』の世界を“食”で体感する新テーマ・レストラン「刀鍛冶の里 ひょっとこ亭」がオープンする。





「無一郎」「蜜璃」などの“柱”をイメージした豪華御膳

「刀鍛冶の里 ひょっとこ亭」は、アニメ『鬼滅の刃』の「刀鍛冶の里編」を舞台にした新たなテーマ・レストランだ。イメージしたのは、「刀鍛冶の里編」に佇む“鬼殺隊士のための食事処”。ステンドグラス風の窓をはじめとする大正時代のレトロなしつらえ、壁に飾られたひょっとこの面、秘境の里らしい密やかな雰囲気など、細部までこだわり抜いた店内で一息つくことができる。

メニューには、「無一郎」「蜜璃」をはじめとする“柱”たちの武勇に敬意を込めて作られた特別メニューがラインナップ。たとえば「霞の松花堂御膳」は、クールで透明感ある“霞柱”「時透無一郎」 をイメージした御膳。ローストビーフや刺身、天ぷらなどを、種類豊富な小鉢とともに楽しめる。

華やかで自由奔放な“恋柱”「甘露寺蜜璃」をイメージしたハイカラ御膳「爛漫・寿司御膳」や、岩のようにどっしりと構える“岩柱”「悲鳴嶼行冥」をイメージした野菜中心の御膳「和の菜食御膳」にも注目だ。

「炭治郎」「禰豆子」「玄弥」着想のお子様御膳

またキッズメニューとして、「炭治郎」「禰豆子」「玄弥」をイメージしたお子様御膳も登場。重箱を開けると、「炭治郎」たちをイメージした色とりどりのメニューが登場する見た目にも楽しい御膳となっている。

和スイーツや“コースター付き”スペシャルドリンクも

食事後に楽しめるスイーツもチェックしたい。ド派手で華やかな“音柱”「宇髄天元」をイメージしたカラフルなパフェ「ハイカラ・ベリー&チョコレートパフェ」や、“蛇柱”「伊黒小芭内」をイメージし、とぐろを巻いた蛇をデザインした「渦巻く黒胡麻ムース」など、思わず写真を撮りたくなるようなビジュアルの和スイーツがお目見えする。

さらに、“コースター付き”のスペシャルドリンクも提供。“水柱”「冨岡義勇」をイメージした「酢橘かほる蒼色ソーダ」、“蟲柱”「胡蝶しのぶ」をイメージした「華かほる葡萄ドリンク」、“風柱”「不死川実弥」をイメージした「ミントかほる暴風ジンジャー」のどれか1杯につき、“柱”9人全員をそれぞれデザインしたコースターの中からランダムで1種ゲットできる。

食べ歩きフードに『鬼滅の刃』コラボの新作メニュー

人気の食べ歩きフードにも『鬼滅の刃』コラボレーションの新作メニューが。「剣術訓練! 炭治郎と小鉄のチョコチュリトス」 は、「小鉄」のの 叱咤激励 のイメージをはちゃめちゃなトッピングで再現した1品。このほか、「禰豆子」の抹茶&いちごホイップドーナツや、「伊之助」のチョコ&マロンチュリトスなども販売される。

『鬼滅の刃』エリアに訪れた際は、パークオリジナルの“みたらし味”のポップコーン&限定ポップコーンバケツもチェックしたいところ。人気の「禰豆子のポップコーンバケツ」が2024年夏からも継続販売するほか、新作として「炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ」が登場する。

オリジナルグッズも

お土産にもぴったりなのが、『鬼滅の刃』に登場するキャラクターを細部までこだわって再現した「マスコットキーチェーン」。「無一郎」や「蜜璃」などお気に入りのキャラクターたちと一緒にパークを巡り、『鬼滅の刃』の世界にどっぷり浸ってみて。

【詳細】

新テーマ・レストラン「刀鍛冶の里 ひょっとこ亭」

オープン期間:2024年7月19日(金)〜2025年1月25日(日)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

メニュー例:

・「霞の松花堂御膳」

・「爛漫・寿司御膳」

・「ハイカラ・ベリー&チョコレートパフェ」

・「渦巻く黒胡麻ムース」



■新作食べ歩きメニュー

メニュー:

・「剣術訓練! 炭治郎と小鉄のチョコチュリトス」

・「禰豆子のいちご&まっちゃほいっぷどーなっつ」

・「炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ」



■オリジナルグッズ

販売店舗:ユニバーサル・スタジオ・ストアなど

アイテム例:「マスコットキーチェーン」



※「煉」は「火+東」、「禰」は「ネ+爾」が正しい表記。

※商品やメニューのデザイン、販売開始日などは予告なく変更になる場合あり。



©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ ufotable

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © &

™ Warner Bros. Enter tainment Inc. Publishing Rights © JKR. Minions

and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios.

